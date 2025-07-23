ГБР ведет расследование падения Mirage-2000 на Волыни – фото с места инцидента

Правоохранители открыли дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним, что повлекло катастрофу

Mirage-2000 (Иллюстративное фото: RITCHIE B. TONGO / EPA)

Государственное бюро расследований проводит расследование падения военного самолета Mirage-2000 Воздушных сил ВСУ на Волыни вечером 22 июля. Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного органа.

"Сразу после инцидента на место происшествия выехали следователи и оперативные работники Территориального управления ГБР во Львове. Для обеспечения быстрого, всестороннего и объективного расследования создана специальная следственная группа из числа наиболее опытных работников территориального управления и Центрального аппарата ГБР, которые имеют практику расследования катастроф в военной авиации", – рассказало ведомство.

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По предварительным данным, после взлета пилот сообщил руководителю полетов о критической неисправности электроники – самолет упал на безлюдную территорию и утонул в затопленной воронке среди болотистой местности, в то же время, благодаря профессиональным действиям пилота, удалось избежать жертв и разрушений на земле.

"Пилот вовремя катапультировался, его оперативно обнаружила поисково-спасательная команда. Состояние военнослужащего стабильное, ему оказана необходимая помощь", – отметили в сообщении.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Правоохранители квалифицировали событие по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним, что повлекло катастрофу. Если кому-то предъявят подозрение, то максимальное наказание составит 15 лет лишения свободы.

По словам ГБР, следователи уже осмотрели место происшествия, изъяли служебную документацию и другие вещественные доказательства, а также допросили свидетелей.

В дальнейшем ведомство планирует допросить ответственных лиц, провести технические экспертизы, а также анализ и расшифровку данных с бортового самописца.

"Особое внимание следствие уделяет изучению технического состояния самолета, соблюдению регламентов подготовки к полету и эффективности контроля со стороны ответственных лиц", – отметили правоохранители.

Параллельно, отметило ГБР, продолжается служебное расследование в воинской части, чтобы установить все причины и условия, которые могли привести к авиакатастрофе.

Учитывая стратегическое значение авиабезопасности во время военного положения, это расследование находится на особом контроле руководства ГБР, отметили в ведомстве.