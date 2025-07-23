ДБР веде розслідування падіння Mirage-2000 на Волині – фото з місця інциденту

Правоохоронці відкрили справу про порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу

Mirage-2000 (Ілюстративне фото: RITCHIE B. TONGO / EPA)

Державне бюро розслідувань проводить розслідування падіння військового літака Mirage-2000 Повітряних сил ЗСУ на Волині ввечері 22 липня. Про це повідомила пресслужба правоохоронного органу.

"Одразу після інциденту на місце події виїхали слідчі та оперативні працівники Територіального управління ДБР у Львові. Для забезпечення швидкого, всебічного та об’єктивного розслідування створено спеціальну слідчу групу з числа найбільш досвідчених працівників територіального управління та Центрального апарату ДБР, які мають практику розслідування катастроф у військовій авіації", – розповіло відомство.

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За попередніми даними, після зльоту пілот повідомив керівнику польотів про критичну несправність електроніки – літак впав на безлюдну територію та потонув у затопленій вирві серед болотистої місцевості, водночас, завдяки професійним діям пілота, вдалося уникнути жертв та руйнувань на землі.

"Пілот вчасно катапультувався, його оперативно виявила пошуково-рятувальна команда. Стан військовослужбовця стабільний, йому надано необхідну допомогу", – зауважили у повідомленні.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Правоохоронці кваліфікували подію за статтею про порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу. Якщо комусь пред'являть підозру, то максимальне покарання становитиме 15 років позбавлення волі.

За словами ДБР, слідчі уже оглянули місце події, вилучили службову документацію та інші речові докази, а також допитали свідків.

Надалі відомство планує допитати відповідальних осіб, провести технічні експертизи, а також аналіз та розшифрування даних із бортового самописця.

"Окрему увагу слідство приділяє вивченню технічного стану літака, дотриманню регламентів підготовки до польоту та ефективності контролю з боку відповідальних осіб", – наголосили правоохоронці.

Паралельно, зазначило ДБР, триває службове розслідування у військовій частині, аби встановити усі причини та умови, які могли призвести до авіакатастрофи.

Враховуючи стратегічне значення авіабезпеки під час воєнного стану, це розслідування перебуває на особливому контролі керівництва ДБР, зауважили в відомстві.