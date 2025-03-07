Український пілот показав, як Mirage-2000 збивали російські ракети – фото
Український пілот зафільмував, як винищувачі Mirage-2000 французького виробництва збивали російські ракети під час масованої атаки 7 березня. Відповідні світлини опублікував Генеральний штаб ЗСУ.
"Історичні фото від українського пілота! Винищувачі Mirage-2000 Повітряних сил, надані Францією Україні, збивають крилаті ракети Х-101 в українському небі під час російської атаки 7 березня 2025 року!" – йдеться у повідомленні.
Також Генштаб подякував партнерам.
Напередодні Повітряні сили повідомили, що 7 березня літаки Mirage-2000, які лише місяць тому прибули в Україну, уперше взяли участь у відбитті повітряної атаки.
Х-101 – російська стратегічна крилата ракета класу "повітря-земля" з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності. Вона вперше була використана в бойових умовах у 2015 році під час російської інтервенції в Сирію. Нині вона широко використовується у війні в Україні. Носіями ракет є стратегічні бомбардувальники Ту-95.
- 6 лютого Україна отримала перші французькі винищувачі Mirage. Йдеться про Mirage 2000-5 – модернізовану експортну версію винищувача, що почала створюватися у 1989 році.
Міністр оборони Франції Лекорню повідомляв, що бойові літаки будуть модернізовані новим обладнанням: йшлося про ракети "повітря-земля" та посилення системи радіоелектронної боротьби.