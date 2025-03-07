Український пілот показав, як Mirage-2000 збивали російські ракети – фото

Mirage-2000 (Ілюстративне фото: Ritchie B. Tongo / EPA)

Український пілот зафільмував, як винищувачі Mirage-2000 французького виробництва збивали російські ракети під час масованої атаки 7 березня. Відповідні світлини опублікував Генеральний штаб ЗСУ.

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"Історичні фото від українського пілота! Винищувачі Mirage-2000 Повітряних сил, надані Францією Україні, збивають крилаті ракети Х-101 в українському небі під час російської атаки 7 березня 2025 року!" – йдеться у повідомленні.

Також Генштаб подякував партнерам.

Напередодні Повітряні сили повідомили, що 7 березня літаки Mirage-2000, які лише місяць тому прибули в Україну, уперше взяли участь у відбитті повітряної атаки.

Фото: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

ДОВІДКА Одномоторний надзвуковий літак Mirage 2000 був основним винищувачем Військово-повітряних сил Франції впродовж 20 років, починаючи з середини 1980-х років. Він почав виходити з експлуатації, коли на початку 2000-х років у значних кількостях стали на озброєння нові двомоторні Rafale. "Міражі" здатні нести ракети SCALP, Storm Shadow, керовані авіабомби, а також можуть суттєво посилити українські Су-24 та Су-25, вказує низка військових експертів.



Одномоторний надзвуковий літак Mirage 2000 був основним винищувачем Військово-повітряних сил Франції впродовж 20 років, починаючи з середини 1980-х років. Він почав виходити з експлуатації, коли на початку 2000-х років у значних кількостях стали на озброєння нові двомоторні Rafale. "Міражі" здатні нести ракети SCALP, Storm Shadow, керовані авіабомби, а також можуть суттєво посилити українські Су-24 та Су-25, вказує низка військових експертів. Х-101 – російська стратегічна крилата ракета класу "повітря-земля" з використанням технологій зниження радіолокаційної помітності. Вона вперше була використана в бойових умовах у 2015 році під час російської інтервенції в Сирію. Нині вона широко використовується у війні в Україні. Носіями ракет є стратегічні бомбардувальники Ту-95.