Україна отримала перші винищувачі Mirage – Міноборони Франції
Україна отримала перші французькі винищувачі Mirage, повідомив міністр оборони країни Себастьян Лекорню.
"Тепер, з українськими пілотами на борту, які впродовж декількох місяців проходили підготовку у Франції, вони братимуть участь у захисті неба України", – написав посадовець.
Він не вказує кількість переданих літаків.
Mirage 2000-5 – модернізована експортна версія винищувача, що почала створюватися у 1989 році.
У жовтні 2024 року Лекорню повідомляв, що бойові літаки будуть модернізовані новим обладнанням: йшлося про ракети "повітря-земля" та посилення системи радіоелектронної боротьби.
Читайте також
ДОВІДКАОдномоторний надзвуковий літак Mirage 2000 був основним винищувачем Військово-повітряних сил Франції впродовж 20 років, починаючи з середини 1980-х років. Він почав виходити з експлуатації, коли на початку 2000-х років у значних кількостях стали на озброєння нові двомоторні Rafale. "Міражі" здатні нести ракети SCALP, Storm Shadow, керовані авіабомби, а також можуть суттєво посилити українські Су-34 та Су-25, вказує низка військових експертів.
- Про передання декількох винищувачів Mirage 2000-5 та навчання українських пілотів президент Франції Макрон оголосив у червні 2024 року. Голова держави повідомляв, що навчання льотчиків триватиме пів року.
- Голова МЗС Франції у січні 2025-го повідомляв, що Україна отримає ці літаки у першому кварталі поточного року.