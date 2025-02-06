Україна отримала перші винищувачі Mirage – Міноборони Франції

Винищувачі Mirage 2000 (Ілюстративне фото: EPA)

Україна отримала перші французькі винищувачі Mirage, повідомив міністр оборони країни Себастьян Лекорню.

"Тепер, з українськими пілотами на борту, які впродовж декількох місяців проходили підготовку у Франції, вони братимуть участь у захисті неба України", – написав посадовець.

Він не вказує кількість переданих літаків.

Mirage 2000-5 – модернізована експортна версія винищувача, що почала створюватися у 1989 році.

У жовтні 2024 року Лекорню повідомляв, що бойові літаки будуть модернізовані новим обладнанням: йшлося про ракети "повітря-земля" та посилення системи радіоелектронної боротьби.

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ДОВІДКА Одномоторний надзвуковий літак Mirage 2000 був основним винищувачем Військово-повітряних сил Франції впродовж 20 років, починаючи з середини 1980-х років. Він почав виходити з експлуатації, коли на початку 2000-х років у значних кількостях стали на озброєння нові двомоторні Rafale. "Міражі" здатні нести ракети SCALP, Storm Shadow, керовані авіабомби, а також можуть суттєво посилити українські Су-34 та Су-25, вказує низка військових експертів. Одномоторний надзвуковий літак Mirage 2000 був основним винищувачем Військово-повітряних сил Франції впродовж 20 років, починаючи з середини 1980-х років. Він почав виходити з експлуатації, коли на початку 2000-х років у значних кількостях стали на озброєння нові двомоторні Rafale. "Міражі" здатні нести ракети SCALP, Storm Shadow, керовані авіабомби, а також можуть суттєво посилити українські Су-34 та Су-25, вказує низка військових експертів.