Макрон підтвердив, що Україна може бити по РФ французькою зброєю. Межа – цивільні росіяни

Президент Франції заявив, що Париж ніколи не хотів ескалації, але "це не Франція напала на Україну"

Еммануель Макрон (Фото: ЕРА/Hannibal Hansche)

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що Париж дозволив Україні завдавати удари по території Росії французькою зброєю. У коментарях національним телеканалам TF1 та BFM TV він заявив, що єдина "червона лінія" – цивільні росіяни.

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На прохання уточнити свої попередні заяви щодо можливості завдання Україною ударів по російських цілях, лідер Франції сказав: "Ми підтримуємо українців. Ми дозволяємо Україні завдавати ударів по цілях, з яких були випущені ракети. Ми забороняємо бити по цивільних нашою зброєю".

Макрон додав, що "межа встановлюється тим, що роблять росіяни". Водночас він запевнив, що Франція ніколи не хотіла й не хоче ескалації, але це "не вона напала на Україну".

"З першого дня росіяни погрожували нам. Головне, що ми не винні. Але ми налаштовані так, що можемо впоратися з будь-яким ризиком. Ми готові до цього", – висловився політик.

28 травня 2024 року Макрон заявив, що Париж має дозволити Києву "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети по Україні". Він уточнив, що французька зброя має вражати тільки військові об'єкти російських загарбників, цивільні – в жодному разі.

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