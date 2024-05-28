Макрон виступив за дозвіл Україні завдавати ударів по військових базах на території Росії
Емманюель Макрон та Олаф Шольц (Фото: EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон виступив за те, щоб надати Україні дозвіл завдавати ударів по військових базах на території Росії західною зброєю. Таку думку він висловив на спільному брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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"Ми повинні дозволити їм нейтралізувати військові бази, з яких запускаються ракети", – сказав Макрон. Він зазначив, що ракетні атаки на Україну здійснюються саме з території Росії.

Французький лідер уточнив, що Україна при цьому не повинна атакувати цивільні споруди чи інші військові об'єкти на території РФ. 

"Якщо ви говорите їм: "Вам не дозволено досягти точки, з якої запускають ракети", ви фактично говорите: "Ми будемо надавати вам зброю, але вам заборонено захищатися"", – сказав Макрон.

Він наголосив, що Франція лише допомагає захищати українську територію, "залишаючись у колишніх рамках", і "не бажає ескалації".

Шольц, своєю чергою, заявив, що Україна "має всі можливості згідно з міжнародним правом робити те, що вона робить", а західні країни, які допомагають зброєю, "виявили всі правила застосування, які базуються на міжнародному праві".

  • 3 травня глава МЗС Британії Кемерон заявив, що ЗСУ мають право бити по об'єктах РФ зброєю, наданою його країною. 
  • 15 травня держсекретар США Блінкен заявив, що Вашингтон не заохочує ударів по території РФ, але Україна повинна сама вирішувати, що робити.
  • 17 травня Пентагон повідомив, що Вашингтон не змінив позиції щодо заборони застосування американської зброї для ударів по Росії.
  • 25 травня генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по Росії західною зброєю.

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