Макрон виступив за дозвіл Україні завдавати ударів по військових базах на території Росії

Президент Франції зазначив, що ракетні атаки на Україну здійснюються саме з території Росії

Емманюель Макрон та Олаф Шольц (Фото: EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон виступив за те, щоб надати Україні дозвіл завдавати ударів по військових базах на території Росії західною зброєю. Таку думку він висловив на спільному брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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"Ми повинні дозволити їм нейтралізувати військові бази, з яких запускаються ракети", – сказав Макрон. Він зазначив, що ракетні атаки на Україну здійснюються саме з території Росії.

Французький лідер уточнив, що Україна при цьому не повинна атакувати цивільні споруди чи інші військові об'єкти на території РФ.

"Якщо ви говорите їм: "Вам не дозволено досягти точки, з якої запускають ракети", ви фактично говорите: "Ми будемо надавати вам зброю, але вам заборонено захищатися"", – сказав Макрон.

Він наголосив, що Франція лише допомагає захищати українську територію, "залишаючись у колишніх рамках", і "не бажає ескалації".

Шольц, своєю чергою, заявив, що Україна "має всі можливості згідно з міжнародним правом робити те, що вона робить", а західні країни, які допомагають зброєю, "виявили всі правила застосування, які базуються на міжнародному праві".

3 травня глава МЗС Британії Кемерон заявив, що ЗСУ мають право бити по об'єктах РФ зброєю, наданою його країною.

15 травня держсекретар США Блінкен заявив, що Вашингтон не заохочує ударів по території РФ, але Україна повинна сама вирішувати, що робити.

17 травня Пентагон повідомив, що Вашингтон не змінив позиції щодо заборони застосування американської зброї для ударів по Росії.

25 травня генсек НАТО Столтенберг заявив, що Україна повинна мати право завдавати ударів по Росії західною зброєю.

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