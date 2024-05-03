Удари всередині Росії. Кемерон: Україна має право бити наданою Британією зброєю

Очільник МЗС Британії Кемерон заявив, що країна надаватиме фінансову допомогу "стільки, скільки буде необхідно"

Девід Кемерон (Фото: EPA/ Mohammed Badra)

Очільник Міністерства закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право використовувати зброю, надану країною, для завдання ударів по цілях всередині Росії, адже Москва б’є по українській території. Також він пообіцяв 3 млрд фунтів стерлінгів (3,5 млрд євро) щорічної військової допомоги Україні протягом "стійкого періоду". Про це Кемерон заявив у інтерв'ю агентству Reuters.

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"Україна має це право. Подібно до того, як Росія завдає ударів всередині України, ви можете цілком зрозуміти, чому Україна відчуває потребу переконатися, що вона захищається", — сказав Кемерон під час перебування у Києві.

Кемерон заявив, що країна надаватиме фінансову допомогу "стільки, скільки буде необхідно".

"Ми просто вичерпали все, що могли, щодо надання обладнання", — наголосив він.

Кемерон привітав виділення США нової військової допомоги Україні, однак уникнув прямої відповіді на запитання, як, на його думку, можливе переобрання кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа може вплинути на підтримку України Америкою.

"Не нам вирішувати, кого американці оберуть своїм президентом, – ми будемо працювати, з ким би це не було", – сказав Кемерон.

У ніч проти 23 березня на Новокуйбишевському нафтопереробному заводі у Самарській області спалахнула пожежа й лунали вибухи. За даними представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, там "стався інцидент".

Зранку 2 квітня безпілотники атакували підприємство в Єлабузі. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронному органі повідомив, що за цими ударами стоїть ГУР.

У ніч проти 20 квітня СБУ, ГУР та Сили спеціальних операцій Збройних Сил України масштабно атакували безпілотниками вісім російських областей: ціллю була енергетична інфраструктура. Під удар БпЛА, зокрема, потрапили НПЗ у Смоленській області.

У ніч проти 27 квітня СБУ влаштувала масовану атаку безпілотників на військовий аеродром і два нафтопереробні заводи в Краснодарському краї.

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