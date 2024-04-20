"Весела нічка" в Росії: дрони Сил оборони атакували енергетичну інфраструктуру – джерело

Внаслідок спецоперації, за даними співрозмовника видання, уражено як мінімум три електропідстанції та базу зберігання пального

Фото: ресурси окупантів

У ніч проти 20 квітня Служба безпеки України, Головне управління розвідки Міністерства оборони та Сили спеціальних операцій Збройних Сил України масштабно атакували безпілотниками вісім російських областей: ціллю була енергетична інфраструктура. Під удар БпЛА, зокрема, потрапили НПЗ у Смоленській області. Про це LIGA.net розповів співрозмовник у спецслужбі.

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Внаслідок цього уражено як мінімум три електропідстанції та базу зберігання пального, де зайнялися пожежі: ціллю була енергетична інфраструктура, яка живить об‘єкти російського ВПК. Співрозмовник зазначив, що після атак у деяких районах виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.

За даними співрозмовника, українські дрони "завітали" до: Бєлгородської, Брянської, Курської, Тульської, Смоленської, Рязанської, Калузької та навіть Московської областей Російської Федерації.

Обережно, ненормативна лексика.

"Дрони СБУ вчергове довели свою ефективність та продемонстрували результат – успішно відпрацювали по інфраструктурі, яка забезпечує безперебійну роботу військових об‘єктів на території Росії", – зазначив співрозмовник видання.

ДОПОВНЕНО ОБ 11:41. Зокрема, за даними співрозмовника видання, під удар БпЛА потрапили НПЗ у Смоленській області та щонайменше дві електропідстанції у Калузі та Брянську.

12 березня в результаті удару дронів на нафтопереробному заводі "Лукойл-Ніжнєгороднєфтєоргсінтез" у російському місті Кстово (четвертий за потужністю в Росії) вийшла з ладу установка, на яку припадає понад 50% потужності заводу з первинного перероблювання.

13 березня Служба безпеки України атакувала дронами три з п'яти найбільших НПЗ Росії – у Кстові, Рязані та Кіришах (Ленінградська область).

15 березня під удар потрапив невеликий НПЗ "Перший завод" у Калузькій області.

У ніч проти 23 березня на Новокуйбишевському нафтопереробному заводі у Самарській області спалахнула пожежа та лунали вибухи. За даними представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, там "стався інцидент".

Зранку 2 квітня безпілотники атакували підприємство в Єлабузі. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронному органі повідомив, що за цими ударами стоїть Головне управління розвідки Міністерства оборони.

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