"Веселая ночка" в России: дроны Сил обороны атаковали энергоинфраструктуру – источник

В результате спецоперации, по данным собеседника издания, поражены как минимум три электроподстанции и база хранения горючего

Фото: ресурсы окупантов

В ночь на 20 апреля Служба безопасности Украины, Главное управление разведки Министерства обороны и Силы специальных операций Вооруженных сил Украины масштабно атаковали беспилотниками восемь российских областей: целью была энергетическая инфраструктура. Под удар БпЛА в частности попали НПЗ в Смоленской области. Об этом LIGA.net рассказал собеседник в спецслужбе.

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В результате поражены как минимум три электроподстанции и база хранения горючего, где загорелись пожары: целью была энергетическая инфраструктура, которая питает объекты российского ВПК. Собеседник отметил, что после атак в некоторых районах возникли проблемы со светом и водоснабжением.

По данным собеседника, украинские дроны "посетили" в: Белгородскую, Брянскую, Курскую, Тульскую, Смоленскую, Рязанскую, Калужскую и даже Московскую области Российской Федерации.

Осторожно, ненормативная лексика.

"Дроны СБУ в очередной раз доказали свою эффективность и продемонстрировали результат – успешно отработали по инфраструктуре, которая обеспечивает бесперебойную работу военных объектов на территории России", – отметил собеседник издания.

ДОПОЛНЕНО В 11:41. В частности, по данным собеседника издания, под удар БпЛА попали НПЗ в Смоленской области и по меньшей мере две электроподстанции в Калуге и Брянске.

12 марта в результате удара дронов на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" в российском городе Кстово (четвертый по мощности в России) вышла из строя установка, на которую приходится более 50% мощности завода по первичной переработке.

по первичной переработке. 13 марта Служба безопасности Украины атаковала дронами три из пяти крупнейших НПЗ России – в Кстове, Рязани и Киришах (Ленинградская область).

– в Кстове, Рязани и Киришах (Ленинградская область). 15 марта под удар попал небольшой НПЗ "Первый завод" в Калужской области .

. В ночь на 23 марта на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области вспыхнул пожар и раздавались взрывы. По данным представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, там "произошел инцидент".

пожар и раздавались взрывы. По данным представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, там "произошел инцидент". Утром 2 апреля беспилотники атаковали предприятие в Елабуге. Собеседник LIGA.net в правоохранительном органе сообщил, что за этими ударами стоит Главное управление разведки Министерства обороны.