В Калужской области России в ночь на 15 марта беспилотник ударил по нефтеперерабатывающему заводу. Соответствующее видео публикуют украинские каналы, которые освещают войну.

На записи можно увидеть прилет дрона по предприятию и последующее возгорание.

Губернатор региона Владислав Шапша утром заявил, что противовоздушная оборона оккупантов якобы сбита четыре БпЛА. 

Он сказал, что "пострадавших и разрушений инфраструктуры нет". 

Внимание. На видео присутствует мат. 

В течение 12-13 марта беспилотники атаковали российские нефтеперерабатывающие предприятия в Рязанской, Ростовской и Нижегородской областях, данные заводы составляют около 12% мощностей РФ по переработке нефти.

Атаки были направлены на нефтеперерабатывающий завод Роснефти в РязаниНовошахтинский нефтеперерабатывающий завод и предприятие Лукойла в Нижегородской области.

  • 18 января под удар беспилотников попал Петербургский нефтяной терминал. Это самая северная и самая отдаленная точка, куда долетали украинские дроны.
  • 19 января беспилотники атаковали нефтебазу под Брянском.
  • Также в ночь на 25 января БпЛА ударили по нефтебазе в Туапсе, это была спецоперация Службы безопасности Украины.
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