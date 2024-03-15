В Калужской области дрон ударил по НПЗ, россияне говорят, что "все сбили" — видео прилета
В Калужской области России в ночь на 15 марта беспилотник ударил по нефтеперерабатывающему заводу. Соответствующее видео публикуют украинские каналы, которые освещают войну.
На записи можно увидеть прилет дрона по предприятию и последующее возгорание.
Губернатор региона Владислав Шапша утром заявил, что противовоздушная оборона оккупантов якобы сбита четыре БпЛА.
Он сказал, что "пострадавших и разрушений инфраструктуры нет".
Внимание. На видео присутствует мат.
В течение 12-13 марта беспилотники атаковали российские нефтеперерабатывающие предприятия в Рязанской, Ростовской и Нижегородской областях, данные заводы составляют около 12% мощностей РФ по переработке нефти.
Атаки были направлены на нефтеперерабатывающий завод Роснефти в Рязани, Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод и предприятие Лукойла в Нижегородской области.