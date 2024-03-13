У російській Рязані невідомі безпілотники атакували нафтопереробний завод. Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.

Росіяни заявляють, що на території заводу почалася пожежа. Постраждалих начебто немає.

На опублікованих кадрах можна побачити стовп чорного диму.

У Рязані безпілотники атакували черговий НПЗ, почалася серйозна пожежа — фото та відео

Екстрені служби РФ підтвердили загоряння. Причиною окупанти називають "падіння безпілотника".

Удар по підприємству в Рязані вже третій по подібному заводу за два дні — 12 березня безпілотники атакували Нижньогородський НПЗ та нафтобазу в Орлі.

Увага. На відео присутній мат.

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