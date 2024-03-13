У Рязані безпілотники атакували черговий НПЗ, почалася серйозна пожежа — фото та відео

У російській Рязані невідомі безпілотники атакували нафтопереробний завод. Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.

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Росіяни заявляють, що на території заводу почалася пожежа. Постраждалих начебто немає.

На опублікованих кадрах можна побачити стовп чорного диму.

Екстрені служби РФ підтвердили загоряння. Причиною окупанти називають "падіння безпілотника".

Удар по підприємству в Рязані вже третій по подібному заводу за два дні — 12 березня безпілотники атакували Нижньогородський НПЗ та нафтобазу в Орлі.

Увага. На відео присутній мат.

Раніше віцепрем'єр Михайло Федоров заявив, що Україна вироблятиме тисячі дронів далекої дії у 2024 році, які здатні досягти Москви та Санкт-Петербурга.

18 січня під удар безпілотників потрапив Петербурзький нафтовий термінал. Це найпівнічніша і найвіддаленіша точка, куди долітали українські дрони.

19 січня безпілотники атакували нафтобазу під Брянськом.

Також у ніч проти 25 січня БпЛА вдарили по нафтобазі в Туапсе, це була спецоперація Служби безпеки України.

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