На НПЗ біля Санкт-Петербурга стався вибух. Росіяни звинувачують дрони: що відомо

Росія вдруге цього тижня повідомила про атаку дронів у Ленінградській області. Цього разу нібито прилетіло на експортний НПЗ в порту Усть-Луга

Фото: губернатор Ленінградської області / Telegram

У ніч проти 21 січня на російському нафтопереробному заводі в місті Усть-Луга (порт на Балтійському морі неподалік від Санкт-Петербурга) стався вибух. Російське видання Фонтанка стверджує, що у термінал прилетіли два безпілотники.

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Губернатор регіону Олександр Дрозденко заявив у Telegram, що пожежа сталася на терміналі компанії "Новатек". Персонал евакуювали, тому постраждалих, з його слів, немає.

Підприємство Новатеку в Усть-Лузі займається переробкою стабільного газового конденсату у моторне паливо, гас, дизельну фракцію та мазут і дозволяє відвантажувати готову продукцію на експорт морським транспортом. Його потужність становить близько 7 млн тонн газового конденсату на рік.

Фото: Новатек

Основні власники Новатеку – російські олігархи Леонід Міхельсон та Геннадій Тимченко. Обоє перебувають під санкціями.

В обґрунтуваннях до санкцій Євросоюз назвав Тимченка давнім знайомим президента Володимира Путіна та одною із його довірених осіб. Тимченко – один з акціонерів банку "Росія", що вважається особистим банком вищих посадовців Російської Федерації.

Усть-Луга – не єдине російське місто, де сьогодні було чути вибухи.

У Тулі, ймовірно, були влучання у завод "Щегловський вал", який з-поміж іншого виробляє систему протиповітряної оборони "Панцир". Вибухи зафіксовано на відео, які з'явилися у соцмережах.

Російська влада також повідомила про збиття безпілотників над Смоленською областю.

Усть-Луга розташований на відстані майже 900 км від України, Смоленськ – 300 км, Тула – приблизно 350 км.