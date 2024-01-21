На НПЗ біля Санкт-Петербурга стався вибух. Росіяни звинувачують дрони: що відомо
У ніч проти 21 січня на російському нафтопереробному заводі в місті Усть-Луга (порт на Балтійському морі неподалік від Санкт-Петербурга) стався вибух. Російське видання Фонтанка стверджує, що у термінал прилетіли два безпілотники.
Губернатор регіону Олександр Дрозденко заявив у Telegram, що пожежа сталася на терміналі компанії "Новатек". Персонал евакуювали, тому постраждалих, з його слів, немає.
Підприємство Новатеку в Усть-Лузі займається переробкою стабільного газового конденсату у моторне паливо, гас, дизельну фракцію та мазут і дозволяє відвантажувати готову продукцію на експорт морським транспортом. Його потужність становить близько 7 млн тонн газового конденсату на рік.
Основні власники Новатеку – російські олігархи Леонід Міхельсон та Геннадій Тимченко. Обоє перебувають під санкціями.
В обґрунтуваннях до санкцій Євросоюз назвав Тимченка давнім знайомим президента Володимира Путіна та одною із його довірених осіб. Тимченко – один з акціонерів банку "Росія", що вважається особистим банком вищих посадовців Російської Федерації.
Усть-Луга – не єдине російське місто, де сьогодні було чути вибухи.
У Тулі, ймовірно, були влучання у завод "Щегловський вал", який з-поміж іншого виробляє систему протиповітряної оборони "Панцир". Вибухи зафіксовано на відео, які з'явилися у соцмережах.
Російська влада також повідомила про збиття безпілотників над Смоленською областю.
Усть-Луга розташований на відстані майже 900 км від України, Смоленськ – 300 км, Тула – приблизно 350 км.
- 18 січня Росія вперше заявила про атаку безпілотників в Ленінградській області. Це найпівнічніша і найбільш віддалена від України точка, куди нібито долітали дрони. Тоді об'єктом атаки росіяни назвали Петербурзький нафтовий термінал, розташований у межах Санкт-Петербурга.
- Усть-Луга розташований за 100 км на захід від Санкт-Петербурга, неподалік від кордону з Естонією.