На НПЗ возле Санкт-Петербурга произошел взрыв. Россияне винят дроны: что известно

Россия во второй раз на этой неделе сообщила об атаке дронов в Ленинградской области. В этот раз якобы прилетело на важный НПЗ в порту Усть-Луга

Фото: губернатор Ленинградской области / Telegram

В ночь на 21 января на российском нефтеперерабатывающем заводе в городе Усть-Луга (порт на Балтийском море неподалеку от Санкт-Петербурга) произошел взрыв. Российское издание Фонтанка утверждает, что в терминал прилетели два беспилотника.

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Губернатор региона Александр Дрозденко заявил в Telegram, что пожар произошел на терминале компании Новатек. Персонал эвакуировали, потому пострадавших, по его словам, нет.

Предприятие Новатека в Усть-Луге занимается переработкой стабильного газового конденсата в нафту, керосин, дизельную фракцию и мазут и позволяет отгружать готовую продукцию на экспорт морским транспортом. Его мощность составляет около 7 млн тонн газового конденсата в год.

Фото: Новатек

Основные владельцы Новатека – российские олигархи Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко. Оба находятся под санкциями.

В обоснованиях к санкциями Евросоюз назвал Тимченко давним знакомым президента Владимира Путина и одним из его доверенных лиц. Тимченко – один из акционеров банка "Россия", считающийся личным банком высших должностных лиц Российской Федерации.

Усть-Луга – не единственный российский город, где сегодня были слышны взрывы.

В Туле, вероятно, были попадания в завод Щегловский вал, который среди прочего производит систему противовоздушной обороны "Панцирь". Взрывы зафиксированы на видео, появившихся в соцсетях.

Российские власти также сообщили о сбитии беспилотников над Смоленской областью.

Усть-Луга находится на расстоянии почти 900 км от Украины, Смоленск – 300 км, Тула – примерно 350 км.