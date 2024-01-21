На НПЗ возле Санкт-Петербурга произошел взрыв. Россияне винят дроны: что известно
В ночь на 21 января на российском нефтеперерабатывающем заводе в городе Усть-Луга (порт на Балтийском море неподалеку от Санкт-Петербурга) произошел взрыв. Российское издание Фонтанка утверждает, что в терминал прилетели два беспилотника.
Губернатор региона Александр Дрозденко заявил в Telegram, что пожар произошел на терминале компании Новатек. Персонал эвакуировали, потому пострадавших, по его словам, нет.
Предприятие Новатека в Усть-Луге занимается переработкой стабильного газового конденсата в нафту, керосин, дизельную фракцию и мазут и позволяет отгружать готовую продукцию на экспорт морским транспортом. Его мощность составляет около 7 млн тонн газового конденсата в год.
Основные владельцы Новатека – российские олигархи Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко. Оба находятся под санкциями.
В обоснованиях к санкциями Евросоюз назвал Тимченко давним знакомым президента Владимира Путина и одним из его доверенных лиц. Тимченко – один из акционеров банка "Россия", считающийся личным банком высших должностных лиц Российской Федерации.
Усть-Луга – не единственный российский город, где сегодня были слышны взрывы.
В Туле, вероятно, были попадания в завод Щегловский вал, который среди прочего производит систему противовоздушной обороны "Панцирь". Взрывы зафиксированы на видео, появившихся в соцсетях.
Российские власти также сообщили о сбитии беспилотников над Смоленской областью.
Усть-Луга находится на расстоянии почти 900 км от Украины, Смоленск – 300 км, Тула – примерно 350 км.
- 18 января Россия впервые заявила об атаке беспилотников в Ленинградской области. Это самая северная и самая отдаленная от Украины точки, куда якобы долетали дроны. Тогда объектом атаки россияне назвали Петербургский нефтяной терминал, расположенный в пределах Санкт-Петербурга.
- Усть-Луга расположена в 100 км к западу от Санкт-Петербурга, недалеко от границы с Эстонией.