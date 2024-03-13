Последние атаки дронов на нефтезаводы затронули 12% мощностей России – Bloomberg

За последние два дня беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие предприятия в трех регионах России

Рязанский НПЗ (Иллюстративное фото российских СМИ)

В течение 12-13 марта беспилотники атаковали российские нефтеперерабатывающие предприятия в Рязанской, Ростовской и Нижегородской областях, данные заводы составляют около 12% мощностей РФ по переработке нефти. Об этом пишет издание Bloomberg.

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Атаки были направлены на нефтеперерабатывающий завод Роснефти в Рязани, Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод и предприятие Лукойла в Нижегородской области.

Эти три объекта, которые в последние два дня обстреляли беспилотники, как отмечает Bloomberg, составляют около 12% нефтеперерабатывающих мощностей России.

По информации издания, атаки, совершенные на российские НПЗ в феврале, поразили почти пятую часть мощностей страны по переработке сырой нефти, но в начале марта отрасль возобновилась. Новые удары повлекли за собой остановку некоторых предприятий.

В частности, рязанский НПЗ, атакованный 12 марта, имеет мощность 17,1 млн тонн в год, или около 340 000 баррелей в день. Предприятие является основным поставщиком топлива для столичных регионов государства-агрессора. Заводу пришлось остановить две установки первичной переработки нефти, сообщили в Reuters со ссылкой на двух неназванных собеседников, знакомых с ситуацией.

13 марта дроны совершили налет на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области России. По информации местных властей, предприятие приостановило работу. Данный объект, как отмечает Bloomberg, имеет мощность 5,6 млн тонн в год, или около 112 000 баррелей в день.

Инфографика Bloomberg

18 января под удар беспилотников попал Петербургский нефтяной терминал. Это самая северная и самая отдаленная точка, куда долетали украинские дроны.

19 января беспилотники атаковали нефтебазу под Брянском.

В ночь на 25 января БпЛА ударили по нефтебазе в Туапсе, это была спецоперация Службы безопасности Украины.

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