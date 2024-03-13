Дрони ГУР атакували Новошахтинський нафтопереробний завод в Росії – джерело

Новошахтинський НПЗ (Ілюстративне фото російських ЗМІ)

13 березня безпілотники Головного управління розвідки Міністерства оборони здійснили атаку на Новошахтинський нафтопереробний завод, розташований в Ростовській області Росії. Цю інформацію LIGA.net підтвердив співрозмовник в Силах безпеки й оборони.

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Російські пропагандистські ресурси раніше повідомили, що на підльоті до міста Новошахтинськ нібито було знищено три дрони.

Однак пізніше губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що внаслідок роботи систем радіоелектронної боротьби безпілотники впали на території нафтопереробного заводу, і робота підприємства була зупинена. Загиблих і поранених, за його словами, немає.

Речник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону зазначив, що Новошахтинський НПЗ – це військовий об'єкт, який використовується для постачання палива для окупантів, і його робота наразі призупинена.

"Це означає, що будуть проблеми й зриви певних планів у ворога, а також додаткові можливості та час у наших захисників", – зазначив Юсов.

На запитання ведучої щодо атак на інші російські нафтопереробні заводи, речник наголосив, що ні ГУР, ні СБУ офіційно не підтверджують свою причетність. Водночас він зазначив, що війна – це забезпечення й постачання, тому заборона на експорт нафтопродуктів з Росії до інших країн свідчить про ефективність атак на НПЗ.

18 січня під удар безпілотників потрапив Петербурзький нафтовий термінал. Це найпівнічніша і найвіддаленіша точка, куди долітали українські дрони.

19 січня безпілотники атакували нафтобазу під Брянськом.

Також у ніч проти 25 січня БпЛА вдарили по нафтобазі в Туапсе, це була спецоперація Служби безпеки України.

12 березня повідомлялося, що дрони ГУР атакували нафтозавод в Нижньогородській області.

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