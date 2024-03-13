Дроны ГУР атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в России – источник

Новошахтинский НПЗ (Иллюстративное фото российских СМИ)

13 марта беспилотники Главного управления разведки Министерства обороны совершили атаку на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Ростовской области России. Эту информацию подтвердил собеседник в Силах безопасности и обороны.

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Российские пропагандистские ресурсы ранее сообщили, что на подлете к Новошахтинску якобы были уничтожены три дрона.

Однако позже губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в результате работы систем радиоэлектронной борьбы беспилотники упали на территории нефтеперерабатывающего завода, и работа предприятия была остановлена. Погибших и раненых, по его словам, нет.

Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона отметил, что Новошахтинский НПЗ – это военный объект, который используется для поставки топлива для оккупантов, и его работа приостановлена.

"Это означает, что будут проблемы и срывы определенных планов у врага, а также дополнительные возможности и время у наших защитников", – отметил Юсов.

На вопрос ведущей по атакам на другие российские нефтеперерабатывающие заводы, пресс-секретарь подчеркнул, что ни ГУР, ни СБУ официально не подтверждают свою причастность. При этом он отметил, что война – это обеспечение, поэтому запрет на экспорт нефтепродуктов из России в другие страны свидетельствует об эффективности атак на НПЗ.

18 января под удар беспилотников попал Петербургский нефтяной терминал. Это самая северная и самая отдаленная точка, куда долетали украинские дроны.

19 января беспилотники атаковали нефтебазу под Брянском.

Также в ночь на 25 января БпЛА ударили по нефтебазе в Туапсе, это была спецоперация Службы безопасности Украины.

12 марта сообщалось, что дроны ГУР атаковали нефтезавод в Нижегородской области.

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