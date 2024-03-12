Нафтозавод під Нижнім Новгородом: за дроновою атакою стоїть ГУР – джерело

Росіяни заявляли, що безпілотник поцілив в установку перегонки нафти, на місці була пожежа

Фото: ресурс окупантів

За сьогоднішньою дроновою атакою на нафтопереробний завод у місті Кстово Нижньогородській області РФ стоїть Головне управління розвідки. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки та оборони.

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Вранці стало відомо про дронову атаку на Нижньогородський НПЗ – один з найбільших у РФ. Підприємство належить компанії Лукойл – другій за видобутком нафти у країні-агресорці.

Окупанти заявляли, що на заводі призупинено роботу технологічної установки, а безпілотник прилетів в установку перегонки нафти. Унаслідок атаки почалася пожежа, постраждалих нібито не було, повідомив місцевий губернатор Гліб Нікітін.

Співрозмовник LIGA.net підтвердив, що за ударом по НПЗ стояла воєнна розвідка.

Відстань від підприємства до українського кордону – близько 800 км.

18 січня під удар безпілотників потрапив Петербурзький нафтовий термінал. Це найпівнічніша і найвіддаленіша точка, куди долітали українські дрони. 19 січня безпілотники атакували нафтобазу під Брянськом.

Також у ніч проти 25 січня БпЛА вдарили по нафтобазі в Туапсе, це була спецоперація Служби безпеки України.

12 лютого віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров заявив, що Україна вироблятиме тисячі дронів далекої дії у 2024 році, які здатні досягти Москви та Санкт-Петербурга.

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