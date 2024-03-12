Нефтезавод под Нижним Новгородом: за дроновой атакой стоит ГУР – источник

Россияне заявляли, что беспилотник попал в установку перегонки нефти, на месте был пожар

Фото: ресурс оккупантов

За сегодняшней дроновой атакой на нефтеперерабатывающий завод в городе Кстово Нижегородской области РФ стоит Главное управление разведки. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Утром стало известно о дроновой атаке на Нижегородский НПЗ – один из крупнейших в РФ. Предприятие принадлежит компании Лукойл – второй по добыче нефти в стране-агрессоре.

Оккупанты заявляли, что на заводе приостановлена работа технологической установки, а беспилотник прилетел в установку перегонки нефти. В результате атаки начался пожар, пострадавших якобы не было, сообщил местный губернатор Глеб Никитин.

Собеседник LIGA.net подтвердил, что за ударом по НПЗ стояла военная разведка.

Расстояние от предприятия до украинской границы – около 800 км.

18 января под удар беспилотников попал Петербургский нефтяной терминал. Это самая северная и самая отдаленная точка, куда долетали украинские дроны. 19 января беспилотники атаковали нефтебазу под Брянском.

Также в ночь на 25 января БпЛА ударили по нефтебазе в Туапсе, это была спецоперация Службы безопасности Украины.

12 февраля вице-премьер-министр Михаил Федоров заявил, что Украина будет производить тысячи дронов дальнего действия в 2024 году, которые способны достичь Москвы и Санкт-Петербурга.

Читайте также: Спецоперация СБУ. На НПЗ возле Санкт-Петербурга произошел взрыв: что известно