Нефтезавод под Нижним Новгородом: за дроновой атакой стоит ГУР – источник
За сегодняшней дроновой атакой на нефтеперерабатывающий завод в городе Кстово Нижегородской области РФ стоит Главное управление разведки. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны.
Утром стало известно о дроновой атаке на Нижегородский НПЗ – один из крупнейших в РФ. Предприятие принадлежит компании Лукойл – второй по добыче нефти в стране-агрессоре.
Оккупанты заявляли, что на заводе приостановлена работа технологической установки, а беспилотник прилетел в установку перегонки нефти. В результате атаки начался пожар, пострадавших якобы не было, сообщил местный губернатор Глеб Никитин.
Собеседник LIGA.net подтвердил, что за ударом по НПЗ стояла военная разведка.
Расстояние от предприятия до украинской границы – около 800 км.
- 18 января под удар беспилотников попал Петербургский нефтяной терминал. Это самая северная и самая отдаленная точка, куда долетали украинские дроны. 19 января беспилотники атаковали нефтебазу под Брянском.
- Также в ночь на 25 января БпЛА ударили по нефтебазе в Туапсе, это была спецоперация Службы безопасности Украины.
- 12 февраля вице-премьер-министр Михаил Федоров заявил, что Украина будет производить тысячи дронов дальнего действия в 2024 году, которые способны достичь Москвы и Санкт-Петербурга.
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