Удар по нефтебазе в Туапсе был операцией СБУ, подробности от источника — фото и видео

В Туапсе была повреждена установка первичной обработки нефтепродуктов — это вакуумная и атмосферные колонны

Пожар в Туапсе после ударов СБУ (Фото: скриншот с видео)

Удар по нефтебазе в российском Туапсе в ночь на 25 января был специальной операцией Службы безопасности Украины. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в силовых органах.

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По его словам, очередной целью СБУ стал нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.

Беспилотники атаковали вражеский объект в Краснодарском крае.

После двух мощных взрывов там начался масштабный пожар, была повреждена установка первичной обработки нефтепродуктов — это вакуумная и атмосферные колонны

Отмечается, что такие объекты имеют значение не только для экономики России, но и обеспечивают топливом оккупационные войска.

18 января Россия впервые заявила об атаке беспилотников в Ленинградской области. Это самая северная и самая отдаленная от Украины точка, куда долетали дроны. Тогда объектом атаки россияне назвали Петербургский нефтяной терминал, расположенный в пределах Санкт-Петербурга.

В Брянской области РФ утром 19 января прогремели взрывы, российское министерство обороны отчиталось о якобы сбивании беспилотника. В то же время местные Telegram-каналы распространили видео, на котором видно пожар на нефтебазе.

5 января в ГУР сообщили, что провели рейд в Грайворонском районе Белгородской области, когда высшее военное руководство армии захватчиков запланировало проверку из-за якобы жалоб личного состава на плохие условия службы. Позже начальник разведки Буданов сообщил, что в результате рейда тяжелое ранение получил "достаточно знаковый" человек среди российских оккупантов.

В ночь на 16 января в Белгородской и Воронежской областях России раздавались взрывы, местные власти сообщили об атаке дронов.

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