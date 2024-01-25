Удар по нефтебазе в Туапсе был операцией СБУ, подробности от источника — фото и видео
Удар по нефтебазе в российском Туапсе в ночь на 25 января был специальной операцией Службы безопасности Украины. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в силовых органах.
По его словам, очередной целью СБУ стал нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.
Беспилотники атаковали вражеский объект в Краснодарском крае.
После двух мощных взрывов там начался масштабный пожар, была повреждена установка первичной обработки нефтепродуктов — это вакуумная и атмосферные колонны
Отмечается, что такие объекты имеют значение не только для экономики России, но и обеспечивают топливом оккупационные войска.
18 января Россия впервые заявила об атаке беспилотников в Ленинградской области. Это самая северная и самая отдаленная от Украины точка, куда долетали дроны. Тогда объектом атаки россияне назвали Петербургский нефтяной терминал, расположенный в пределах Санкт-Петербурга.
- В Брянской области РФ утром 19 января прогремели взрывы, российское министерство обороны отчиталось о якобы сбивании беспилотника. В то же время местные Telegram-каналы распространили видео, на котором видно пожар на нефтебазе.
- 5 января в ГУР сообщили, что провели рейд в Грайворонском районе Белгородской области, когда высшее военное руководство армии захватчиков запланировало проверку из-за якобы жалоб личного состава на плохие условия службы. Позже начальник разведки Буданов сообщил, что в результате рейда тяжелое ранение получил "достаточно знаковый" человек среди российских оккупантов.
- В ночь на 16 января в Белгородской и Воронежской областях России раздавались взрывы, местные власти сообщили об атаке дронов.
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