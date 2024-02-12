До Москвы и Питера. Украина будет производить тысячи дальних дронов в 2024 году — Федоров

Федоров заявил, что правительство будет бороться за еще большее увеличение финансирования производства дронов

Михаил Федоров (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Украина будет производить тысячи дронов дальнего действия в 2024 году, которые способны достичь Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщил вице-премьер-министр Михаил Федоров в интервью агенству Reuters.

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По его словам, в Украине уже есть до 10 компаний, которые производят дальнобойные дроны.

"Категория дронов-камикадзе большой дальности растет: дальность действия составляет 300, 500, 700 и 1000 километров. Два года назад этой категории не существовало вообще", — сказал Федоров.

Он отметил, что правительство будет бороться за еще большее увеличение финансирования производства таких беспилотников.

18 января под удар беспилотников попал Петербургский нефтяной терминал. Это самая северная и самая отдаленная точка, куда долетали украинские дроны.

19 января беспилотники атаковали нефтебазу под Брянском.

Также в ночь на 25 января БпЛА ударили по нефтебазе в Туапсе, это была спецоперация Службы безопасности Украины.

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