До Москви та Пітера. Україна вироблятиме тисячі далекобійних дронів у 2024 році — Федоров
Михайло Федоров (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Україна вироблятиме тисячі дронів далекої дії у 2024 році, які здатні досягти Москви та Санкт-Петербурга. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров в інтерв'ю агентству Reuters.

За його словами, в Україні вже є до 10 компаній, які виробляють далекобійні дрони.

"Категорія дронів-камікадзе великої дальності зростає: дальність дії становить 300, 500, 700 та 1000 кілометрів. Два роки тому цієї категорії не існувало взагалі", – сказав Федоров.

Він зазначив, що уряд боротиметься за збільшення фінансування виробництва таких безпілотників.

Також читайте: Спецоперація СБУ. На НПЗ біля Санкт-Петербурга стався вибух: що відомо

війнамоскваоборонкасанкт-петербургмихайло федоровбезпілотники