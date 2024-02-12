До Москви та Пітера. Україна вироблятиме тисячі далекобійних дронів у 2024 році — Федоров

Федоров заявив, що уряд боротиметься за ще більше збільшення фінансування виробництва дронів

Михайло Федоров (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Україна вироблятиме тисячі дронів далекої дії у 2024 році, які здатні досягти Москви та Санкт-Петербурга. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров в інтерв'ю агентству Reuters.

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За його словами, в Україні вже є до 10 компаній, які виробляють далекобійні дрони.

"Категорія дронів-камікадзе великої дальності зростає: дальність дії становить 300, 500, 700 та 1000 кілометрів. Два роки тому цієї категорії не існувало взагалі", – сказав Федоров.

Він зазначив, що уряд боротиметься за збільшення фінансування виробництва таких безпілотників.

18 січня під удар безпілотників потрапив Петербурзький нафтовий термінал. Це найпівнічніша і найвіддаленіша точка, куди долітали українські дрони.

19 січня безпілотники атакували нафтобазу під Брянськом.

Також у ніч проти 25 січня БпЛА вдарили по нафтобазі в Туапсе, це була спецоперація Служби безпеки України.

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