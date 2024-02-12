До Москви та Пітера. Україна вироблятиме тисячі далекобійних дронів у 2024 році — Федоров
Україна вироблятиме тисячі дронів далекої дії у 2024 році, які здатні досягти Москви та Санкт-Петербурга. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров в інтерв'ю агентству Reuters.
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За його словами, в Україні вже є до 10 компаній, які виробляють далекобійні дрони.
"Категорія дронів-камікадзе великої дальності зростає: дальність дії становить 300, 500, 700 та 1000 кілометрів. Два роки тому цієї категорії не існувало взагалі", – сказав Федоров.
Він зазначив, що уряд боротиметься за збільшення фінансування виробництва таких безпілотників.
- 18 січня під удар безпілотників потрапив Петербурзький нафтовий термінал. Це найпівнічніша і найвіддаленіша точка, куди долітали українські дрони.
- 19 січня безпілотники атакували нафтобазу під Брянськом.
- Також у ніч проти 25 січня БпЛА вдарили по нафтобазі в Туапсе, це була спецоперація Служби безпеки України.
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