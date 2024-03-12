Нижньогородський НПЗ атакували дрони, почалася пожежа, він один з найбільших у Росії — фото, відео
У російському Кстовому безпілотники атакували Нижньогородський нафтопереробний завод, почалася пожежа. Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси.
Росіяни пишуть, що на підприємстві призупинено роботу технологічної установки. Завод належить компанії "Лукойл", яка посідає друге місце за обсягами нафтовидобутку в Росії.
Зазначається, що дрон прилетів в установку перегонки нафти.
Губернатор Нижньогородської області РФ Гліб Нікітін підтвердив атаку, а в результаті нальоту почалася пожежа. Постраждалих начебто немає.
Нижньогородський НПЗ – один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії.
Раніше віцепрем'єр Михайло Федоров заявив, що Україна вироблятиме тисячі дронів далекої дії у 2024 році, які здатні досягти Москви та Санкт-Петербурга.
- 18 січня під удар безпілотників потрапив Петербурзький нафтовий термінал. Це найпівнічніша і найвіддаленіша точка, куди долітали українські дрони.
- 19 січня безпілотники атакували нафтобазу під Брянськом.
- Також у ніч проти 25 січня БпЛА вдарили по нафтобазі в Туапсе, це була спецоперація Служби безпеки України.
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