Нижньогородський НПЗ атакували дрони, почалася пожежа, він один з найбільших у Росії — фото, відео

У російському Кстовому безпілотники атакували Нижньогородський нафтопереробний завод, почалася пожежа. Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси.

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Росіяни пишуть, що на підприємстві призупинено роботу технологічної установки. Завод належить компанії "Лукойл", яка посідає друге місце за обсягами нафтовидобутку в Росії.

Зазначається, що дрон прилетів в установку перегонки нафти.

Губернатор Нижньогородської області РФ Гліб Нікітін підтвердив атаку, а в результаті нальоту почалася пожежа. Постраждалих начебто немає.

Нижньогородський НПЗ – один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії.

Раніше віцепрем'єр Михайло Федоров заявив, що Україна вироблятиме тисячі дронів далекої дії у 2024 році, які здатні досягти Москви та Санкт-Петербурга.

18 січня під удар безпілотників потрапив Петербурзький нафтовий термінал. Це найпівнічніша і найвіддаленіша точка, куди долітали українські дрони.

19 січня безпілотники атакували нафтобазу під Брянськом.

Також у ніч проти 25 січня БпЛА вдарили по нафтобазі в Туапсе, це була спецоперація Служби безпеки України.

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