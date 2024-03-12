Нижегородский НПЗ атаковали дроны, начался пожар, один из крупнейших в России: фото, видео
В российском Кстово беспилотники атаковали Нижегородский нефтеперерабатывающий завод, начался пожар. Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы.
Россияне пишут, что на предприятии приостановлена работа технологической установки. Завод принадлежит компании "Лукойл", которая занимает второе место по объемам нефтедобычи в России.
Отмечается, что дрон прилетел в установку перегонку нефти.
Губернатор Нижегородской области РФ Глеб Никитин подтвердил атаку, а в результате налета начался пожар. Пострадавших якобы нет.
Нижегородский НПЗ — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России.
Ранее вице-премьер Михаил Федоров заявил, что Украина будет производить тысячи дронов дальнего действия в 2024 году, которые способны достичь Москвы и Санкт-Петербурга.
- 18 января под удар беспилотников попал Петербургский нефтяной терминал. Это самая северная и самая отдаленная точка, куда долетали украинские дроны.
- 19 января беспилотники атаковали нефтебазу под Брянском.
- Также в ночь на 25 января БпЛА ударили по нефтебазе в Туапсе, это была спецоперация Службы безопасности Украины.
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