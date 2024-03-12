Нижегородский НПЗ атаковали дроны, начался пожар, один из крупнейших в России: фото, видео

В российском Кстово беспилотники атаковали Нижегородский нефтеперерабатывающий завод, начался пожар. Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы.

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Россияне пишут, что на предприятии приостановлена работа технологической установки. Завод принадлежит компании "Лукойл", которая занимает второе место по объемам нефтедобычи в России.

Отмечается, что дрон прилетел в установку перегонку нефти.

Губернатор Нижегородской области РФ Глеб Никитин подтвердил атаку, а в результате налета начался пожар. Пострадавших якобы нет.

Нижегородский НПЗ — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России.

Ранее вице-премьер Михаил Федоров заявил, что Украина будет производить тысячи дронов дальнего действия в 2024 году, которые способны достичь Москвы и Санкт-Петербурга.

18 января под удар беспилотников попал Петербургский нефтяной терминал. Это самая северная и самая отдаленная точка, куда долетали украинские дроны.

19 января беспилотники атаковали нефтебазу под Брянском.

Также в ночь на 25 января БпЛА ударили по нефтебазе в Туапсе, это была спецоперация Службы безопасности Украины.

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