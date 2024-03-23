В Самаре горел очередной НПЗ. ГУР: Инцидент был, этот объект используют в военных целях
В ночь на 23 марта на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области вспыхнул пожар и раздавались взрывы. По данным представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, там "произошел инцидент". Об этом он сообщил в эфире телемарафона.
"Мы можем лишь констатировать, что инцидент там был. В том числе этот объект используется в военных целях", – сказал он.
Этой ночью на входящем в группу "Роснефть" Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области раздавались взрывы, а затем вспыхнул мощный пожар. В сети также писали, что НПЗ якобы атаковали дроны.
Ударные дроны Службы безопасности Украины в ночь на 16 марта атаковали три нефтеперерабатывающих завода в Самарской области, в частности Куйбышевский, Сызранский, Новокуйбышевский. Отмечается, что всего эти три завода перерабатывают в год около 25 млн тонн нефти, что составляет почти 10% всей переработки России.
Там освоен выпуск многих видов продукции: топлива для реактивных двигателей, масел для ракетоносителей и легковых автомобилей. Около 30 видов продукции предприятия отгружается во многие регионы России и других стран.
Завод является одним из основных производителей и поставщиков топлива для реактивных двигателей марки РТ. Проектная мощность предприятия – 8,3 млн тонн нефти.
- 12 марта в результате удара дронов на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" в российском городе Кстово (четвертый по мощности в России) вышла из строя установка, на которую приходится более 50% мощности завода по первичной переработке.
- 13 марта Служба безопасности Украины атаковала дронами три из пяти крупнейших НПЗ России – в Кстово, Рязани и Киришах (Ленинградская область). Также российские власти сообщили об остановке Новошахтинского НПЗ в Ростовской области. Наибольший ущерб был нанесен Рязанскому НПЗ (третий по величине в России) – он, вероятно, потерял 70% мощности первичной переработки нефти.
- 15 марта под удар попал небольшой НПЗ "Первый завод" в Калужской области.
- Последний из ударов по НПЗ произошел 17 марта – СБУ атаковала дронами Славянский НПЗ на Кубани.