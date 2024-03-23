В Самаре горел очередной НПЗ. ГУР: Инцидент был, этот объект используют в военных целях

Этой ночью на Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области, входящем в группу "Роснефть", раздавались взрывы

Андрей Юсов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

В ночь на 23 марта на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области вспыхнул пожар и раздавались взрывы. По данным представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, там "произошел инцидент". Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

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"Мы можем лишь констатировать, что инцидент там был. В том числе этот объект используется в военных целях", – сказал он.

Этой ночью на входящем в группу "Роснефть" Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области раздавались взрывы, а затем вспыхнул мощный пожар. В сети также писали, что НПЗ якобы атаковали дроны.

Ударные дроны Службы безопасности Украины в ночь на 16 марта атаковали три нефтеперерабатывающих завода в Самарской области, в частности Куйбышевский, Сызранский, Новокуйбышевский. Отмечается, что всего эти три завода перерабатывают в год около 25 млн тонн нефти, что составляет почти 10% всей переработки России.