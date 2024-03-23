В Самаре горит нефтеперерабатывающий завод. РосСМИ заявляют об атаке БпЛА – фото, видео

По данным росСМИ, речь идет о Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе, который 16 марта уже атаковали дроны СБУ

Новокуйбышевский НПЗ (Фото - GoogleMaps, netemka netemka)

Российские СМИ сообщили, что в ночь на субботу, 23 марта, на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области России вспыхнул пожар. Они заявляют о "падении БпЛА".

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Российское издание The Moscow Times подтвердило пожар на НПЗ, отметив, что речь идет о Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе, входящем в группу ПАО НК "Роснефть".

Российские Telegram-каналы сообщили, что местное население сначала слышало взрывы.

Фото: росСМИ

Фото: росСМИ

Ударные дроны Службы безопасности Украины в ночь на 16 марта атаковали три нефтеперерабатывающих завода в Самарской области, в частности Куйбышевский, Сызранский, Новокуйбышевский. В целом эти три завода перерабатывают за год около 25 млн тонн нефти, что составляет почти 10% всей нефтепереработки России.