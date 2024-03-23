В Самаре горит нефтеперерабатывающий завод. РосСМИ заявляют об атаке БпЛА – фото, видео
Российские СМИ сообщили, что в ночь на субботу, 23 марта, на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области России вспыхнул пожар. Они заявляют о "падении БпЛА".
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Российское издание The Moscow Times подтвердило пожар на НПЗ, отметив, что речь идет о Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе, входящем в группу ПАО НК "Роснефть".
Российские Telegram-каналы сообщили, что местное население сначала слышало взрывы.
Ударные дроны Службы безопасности Украины в ночь на 16 марта атаковали три нефтеперерабатывающих завода в Самарской области, в частности Куйбышевский, Сызранский, Новокуйбышевский. В целом эти три завода перерабатывают за год около 25 млн тонн нефти, что составляет почти 10% всей нефтепереработки России.
СПРАВКА.Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод находится в Самарской области и входит в состав группы НК "Роснефть".
Там освоен выпуск многих видов продукции: топлива для реактивных двигателей, масел для ракетоносителей и легковых автомобилей. Около 30 видов продукции предприятия отгружается во многие регионы России и другие страны.
Завод является одним из основных производителей и поставщиков топлива для реактивных двигателей РТ. Проектная мощность предприятия – 8,3 млн тонн нефти.
- 12 марта в результате удара дронов на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" в российском городе Кстово (четвертый по мощности в России) вышла из строя установка, на которую приходится более 50% мощности завода по первичной переработке.
- 13 марта Служба безопасности Украины атаковала дронами три из пяти крупнейших НПЗ России – в Кстово, Рязани и Киришах (Ленинградская область). Также российские власти сообщили об остановке Новошахтинского НПЗ в Ростовской области. Наибольший ущерб был нанесен Рязанскому НПЗ (третий по величине в России) – он, вероятно, потерял 70% мощности первичной переработки нефти.
- 15 марта под удар попал небольшой НПЗ "Первый завод" в Калужской области.
- Последний из ударов по НПЗ произошел 17 марта – СБУ атаковала дронами Славянский НПЗ на Кубани.