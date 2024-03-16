Дроны СБУ ночью атаковали сразу три российских завода "Роснефти" – источник

Ранее россияне сообщали о пожарах на нефтезаводах под Самарой и публиковали видео

Новокуйбышевский НПЗ (Фото - GoogleMaps, netemka netemka)

В ночь на 16 марта дроны Службы безопасности Украины атаковали три нефтеперерабатывающих завода в Самарской области РФ. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны.

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Собеседник отметил, что ночная атака на российские НПЗ была "результативной".

"Ударные дроны СБУ отработали еще по трем нефтеперерабатывающим заводам "Роснефти" в Самарской области. Речь идет о Новокуйбышевском, Куйбышевском и Сызранском НПЗ. Суммарно эти заводы перерабатывают в год около 25 млн тонн нефти, а это – почти 10% всей нефтепереработки РФ", – сообщил собеседник.

Утром 16 марта россияне публиковали видео пожаров на Сызранском и Новокуйбышевском НПЗ.

12-13 марта беспилотники атаковали российские нефтеперерабатывающие предприятия в Рязанской, Ростовской и Нижегородской областях, эти заводы составляют около 12% мощностей РФ по переработке нефти.

Атаки были направлены на нефтеперерабатывающий завод Роснефти в Рязани, Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод и предприятие ЛУКОЙЛа в Нижегородской области.

14 марта в Калужской области России в ночь на 15 марта беспилотник ударил по нефтеперерабатывающему заводу. Собеседник LIGA.net в Силах обороны заявил, что удар был операцией ГУР.

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