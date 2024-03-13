ГУР вдарило по нафтозаводу: міг загинути віцепрезидент "Лукойла" Робертус – джерело

Віталій Робертус (Фото: Facebook/Lukoil)

В Росії під час вибухів на нафтопереробному заводі міг загинути віцепрезидент компанії "Лукойл" Віталій Робертус. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в українській спецслужбі й наголосив, що інформація перевіряється.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

За інформацією співрозмовника, Робертус міг загинути внаслідок атаки по нафтопереробному заводу "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез" у місті Кстово Нижньогородської області.

Водночас співрозмовник наголосив, що ця інформація наразі перевіряється.

Сьогодні в Лукойлі офіційно повідомили про "раптову смерть" Робертуса, причину смерті не назвали. Загалом він став уже четвертим топом Лукойла, який помер протягом останніх двох років.

12 березня 2024 року внаслідок дронової атаки найбільший нафтопереробний завод Лукойла втратив половину потужності. Співрозмовник LIGA.net підтвердив, що за дроновою атакою стоїть ГУР.

18 січня під удар безпілотників потрапив Петербурзький нафтовий термінал. Це найпівнічніша і найвіддаленіша точка, куди долітали українські дрони, а наступного дня безпілотники атакували нафтобазу під Брянськом.

Також у ніч проти 25 січня БпЛА вдарили по нафтобазі в Туапсе – це була спецоперація Служби безпеки України.

13 березня безпілотники ГУР здійснили атаку на Новошахтинський нафтопереробний завод, розташований у Ростовській області Росії.

Читайте також: СБУ влаштувала наліт дронами на три НПЗ в Росії та авіабази під Воронежем: відео та деталі