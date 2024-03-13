ГУР ударило по нефтезаводу: мог погибнуть вице-президент "Лукойла" Робертус – источник
В России во время взрывов на нефтеперерабатывающем заводе мог погибнуть вице-президент компании "Лукойл" Виталий Робертус. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в украинской спецслужбе и подчеркнул, что информация проверяется.
По информации собеседника, Робертус мог погибнуть в результате атаки по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области.
В то же время собеседник подчеркнул, что эта информация сейчас проверяется.
Сегодня в Лукойле официально сообщили о "внезапной смерти" Робертуса, причину смерти не назвали. В целом он стал уже четвертым топом Лукойла, который умер в течение последних двух лет.
12 марта 2024 года в результате дроновой атаки крупнейший нефтеперерабатывающий завод Лукойла потерял половину мощности. Собеседник LIGA.net подтвердил, что за дроновой атакой стоит ГУР.
- 18 января под удар беспилотников попал Петербургский нефтяной терминал. Это самая северная и самая отдаленная точка, куда долетали украинские дроны, а на следующий день беспилотники атаковали нефтебазу под Брянском.
- Также в ночь на 25 января БпЛА ударили по нефтебазе в Туапсе – это была спецоперация Службы безопасности Украины.
- 13 марта беспилотники ГУР совершили атаку на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Ростовской области России.
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