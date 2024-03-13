ГУР ударило по нефтезаводу: мог погибнуть вице-президент "Лукойла" Робертус – источник

Виталий Робертус (Фото: Facebook/Lukoil)

В России во время взрывов на нефтеперерабатывающем заводе мог погибнуть вице-президент компании "Лукойл" Виталий Робертус. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в украинской спецслужбе и подчеркнул, что информация проверяется.

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По информации собеседника, Робертус мог погибнуть в результате атаки по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области.

В то же время собеседник подчеркнул, что эта информация сейчас проверяется.

Сегодня в Лукойле официально сообщили о "внезапной смерти" Робертуса, причину смерти не назвали. В целом он стал уже четвертым топом Лукойла, который умер в течение последних двух лет.

12 марта 2024 года в результате дроновой атаки крупнейший нефтеперерабатывающий завод Лукойла потерял половину мощности. Собеседник LIGA.net подтвердил, что за дроновой атакой стоит ГУР.

18 января под удар беспилотников попал Петербургский нефтяной терминал. Это самая северная и самая отдаленная точка, куда долетали украинские дроны, а на следующий день беспилотники атаковали нефтебазу под Брянском.

Также в ночь на 25 января БпЛА ударили по нефтебазе в Туапсе – это была спецоперация Службы безопасности Украины.

13 марта беспилотники ГУР совершили атаку на Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Ростовской области России.

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