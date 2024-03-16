У Росії заявляють про пожежі на двох НПЗ у Самарській області після дронової атаки – відео

За останні кілька днів безпілотники атакували нафтопереробні підприємства в різних регіонах Росії

Сизранський НПЗ (Фото: Вікіпедія)

Російські ЗМІ заявляють, що в ніч проти 16 березня безпілотники завдали удару по Самарській області РФ. Telegram-канали ворога публікують відео, стверджуючи, що горять Сизранський та Новокуйбишевський НПЗ. Українські спецслужби поки уточнюють інформацію щодо цих подій, повідомив співрозмовник LIGA.net.

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Цю інформацію повідомив губернатор регіону Дмитро Азаров у коментарі підконтрольному Кремлю агентству "РИА Новости". За його словами, дрони атакували Сизранський та Новокуйбишевський НПЗ. З відкритих джерел відомо, що обидва ці заводи належать Роснєфті.

Азаров зазначив, що внаслідок обстрілу спалахнули пожежі на установці з перероблення нафтопродуктів, а постраждалих немає.

Російське Міноборони інциденти в Самарській області не коментувало, а натомість заявило про нібито знищення п'ятьох українських безпілотників над територією Курської області, а також трьох дронів, реактивного снаряда та ракети "Точка-У" над Бєлгородською областю.

Протягом 12-13 березня безпілотники атакували російські нафтопереробні підприємства в Рязанській, Ростовській та Нижньогородській областях, ці заводи становлять близько 12% потужностей РФ з перероблювання нафти.

Атаки були спрямовані на нафтопереробний завод Роснєфті в Рязані, Новошахтинський нафтопереробний завод та підприємство Лукойлу в Нижньогородській області.

14 березня у Калузькій області Росії в ніч проти 15 березня безпілотник вдарив по нафтопереробному заводу. Співрозмовник LIGA.net у Силах оборони заявив, що удар був операцією Головного управління розвідки Міноборони.

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