В России заявляют о пожарах на двух НПЗ в Самарской области после дроновой атаки – видео

За последние несколько дней беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие предприятия в разных регионах России

Сызранский НПЗ (Фото: Википедия)

Российские СМИ заявляют, что в ночь на 16 марта беспилотники нанесли удар по Самарской области РФ. Telegram-каналы врага публикуют видео, утверждая, что горят Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ. Украинские спецслужбы пока уточняют информацию по этим событиям, сообщил собеседник LIGA.net.

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Эту информацию сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров в комментарии подконтрольному Кремлю агентству "РИА Новости". По его словам, дроны атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ. Из открытых источников известно, что оба эти завода принадлежат Роснефти.

Азаров отметил, что в результате обстрела вспыхнули пожары на установке по переработке нефтепродуктов, а пострадавших нет.

Российское Минобороны инциденты в Самарской области не комментировало, а заявило о якобы уничтожении пяти украинских беспилотников над территорией Курской области, а также трех дронов, реактивного снаряда и ракеты "Точка-У" над Белгородской областью.

В течение 12-13 марта беспилотники атаковали российские нефтеперерабатывающие предприятия в Рязанской, Ростовской и Нижегородской областях, эти заводы составляют около 12% мощностей РФ по переработке нефти.

Атаки были направлены на нефтеперерабатывающий завод Роснефти в Рязани, Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод и предприятие Лукойла в Нижегородской области.

14 марта в Калужской области России в ночь на 15 марта беспилотник ударил по нефтеперерабатывающему заводу. Собеседник LIGA.net в Силах обороны заявил, что удар был операцией Главного управления разведки Минобороны.

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