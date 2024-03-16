Дрони СБУ вночі атакували одразу три російські заводи "Роснєфті" – джерело

Раніше росіяни повідомляли про пожежі на нафтозаводах під Самарою і публікували відео

Новокуйбишевський НПЗ (Фото - GoogleMaps, netemka netemka)

В ніч проти 16 березня дрони Служби безпеки України атакували три нафтопереробні заводи в Самарській області РФ. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net в Силах безпеки та оборони.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Співрозмовник зазначив, що нічна атака на російські НПЗ була "результативною".

"Ударні дрони СБУ відпрацювали ще по трьох нафтопереробних заводах "Роснєфті" у Самарській області. Йдеться де про Новокуйбишевський, Куйбишевський та Сизранський НПЗ. Сумарно ці заводи переробляють на рік близько 25 млн тонн нафти, а це — майже 10% всієї нафтопереробки РФ", – повідомив співрозмовник.

Зранку 16 березня росіяни публікували відео пожеж на Сизранському та Новокуйбишевському НПЗ.

Протягом 12-13 березня безпілотники атакували російські нафтопереробні підприємства в Рязанській, Ростовській та Нижньогородській областях, ці заводи становлять близько 12% потужностей РФ з перероблювання нафти.

Атаки були спрямовані на нафтопереробний завод Роснєфті в Рязані, Новошахтинський нафтопереробний завод та підприємство Лукойлу в Нижньогородській області.

14 березня у Калузькій області Росії в ніч проти 15 березня безпілотник вдарив по нафтопереробному заводу. Співрозмовник LIGA.net у Силах оборони заявив, що удар був операцією ГУР.

Читайте також: ГУР вдарило по нафтозаводу: міг загинути віцепрезидент "Лукойла" Робертус – джерело