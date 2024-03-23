У Самарі горить черговий нафтопереробний завод. РосЗМІ заявляють про атаку БпЛА – фото, відео
Російські ЗМІ повідомили, що у ніч проти суботи, 23 березня, на Новокуйбишевському нафтопереробному заводі у Самарській області Росії спалахнула пожежа. Вони заявляють про "падіння БпЛА".
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Російське видання The Moscow Times підтвердило пожежу на НПЗ, зазначивши, що йдеться про Куйбишевський нафтопереробний завод, який входить до групи ПАТ НК "Роснєфть".
Російські Telegram-канали повідомили, що місцеве населення спершу чуло вибухи.
Ударні дрони Служби безпеки України у ніч проти 16 березня атакували три нафтопереробні заводи у Самарській області, зокрема, Куйбишевський, Сизранський, Новокуйбишевський. Зазначається, що загалом ці три заводи переробляють за рік близько 25 млн тонн нафти, що становить майже 10% усього перероблення Росії.
ДОВІДКА.Новокуйбишевський нафтопереробний завод розташований у Самарській області та входить до складу групи НК "Роснєфть".
Там освоєно випуск багатьох видів продукції: палива для реактивних двигунів, масел для ракетоносіїв та легкових автомобілів. Близько 30 видів продукції підприємства відвантажується до багатьох регіонів Росії та інших країн.
Завод є одним з основних виробників та постачальників палива для реактивних двигунів марки РТ. Проєктна потужність підприємства – 8,3 млн тонн нафти.
- 12 березня внаслідок удару дронів на нафтопереробному заводі "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез" у російському місті Кстово (четвертий за потужністю в Росії) вийшла з ладу установка, на яку припадає понад 50% потужності заводу з первинного перероблення.
- 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами три з п'яти найбільших НПЗ Росії – у Кстово, Рязані та Кірішах (Ленінградська область). Також російська влада повідомила про зупинку Новошахтинського НПЗ у Ростовській області. Найбільша шкода була завдана Рязанському НПЗ (третій за величиною в Росії) – він, ймовірно, втратив 70% потужності первинного перероблення нафти.
- 15 березня під удар потрапив невеликий НПЗ "Перший завод" у Калузькій області.
- Останній з ударів по НПЗ стався 17 березня – СБУ атакувала дронами Слов'янський НПЗ на Кубані.