У Самарі горить черговий нафтопереробний завод. РосЗМІ заявляють про атаку БпЛА – фото, відео
Новокуйбишевський НПЗ (Фото - GoogleMaps, netemka netemka)

Російські ЗМІ повідомили, що у ніч проти суботи, 23 березня, на Новокуйбишевському нафтопереробному заводі у Самарській області Росії спалахнула пожежа. Вони заявляють про "падіння БпЛА".

Російське видання The Moscow Times підтвердило пожежу на НПЗ, зазначивши, що йдеться про Куйбишевський нафтопереробний завод, який входить до групи ПАТ НК "Роснєфть".

Російські Telegram-канали повідомили, що місцеве населення спершу чуло вибухи.

Фото: росЗМІ
Фото: росЗМІ
Фото: росЗМІ
Фото: росЗМІ

Ударні дрони Служби безпеки України у ніч проти 16 березня атакували три нафтопереробні заводи у Самарській області, зокрема, Куйбишевський, Сизранський, Новокуйбишевський. Зазначається, що загалом ці три заводи переробляють за рік близько 25 млн тонн нафти, що становить майже 10% усього перероблення Росії.

ДОВІДКА.
Новокуйбишевський нафтопереробний завод розташований у Самарській області та входить до складу групи НК "Роснєфть".

Там освоєно випуск багатьох видів продукції: палива для реактивних двигунів, масел для ракетоносіїв та легкових автомобілів. Близько 30 видів продукції підприємства відвантажується до багатьох регіонів Росії та інших країн.

Завод є одним з основних виробників та постачальників палива для реактивних двигунів марки РТ. Проєктна потужність підприємства – 8,3 млн тонн нафти.
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