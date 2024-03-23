У Самарі горить черговий нафтопереробний завод. РосЗМІ заявляють про атаку БпЛА – фото, відео

За даними росЗМІ, йдеться про Новокуйбишевський нафтопереробний завод, який 16 березня вже атакували дрони СБУ

Новокуйбишевський НПЗ (Фото - GoogleMaps, netemka netemka)

Російські ЗМІ повідомили, що у ніч проти суботи, 23 березня, на Новокуйбишевському нафтопереробному заводі у Самарській області Росії спалахнула пожежа. Вони заявляють про "падіння БпЛА".

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Російське видання The Moscow Times підтвердило пожежу на НПЗ, зазначивши, що йдеться про Куйбишевський нафтопереробний завод, який входить до групи ПАТ НК "Роснєфть".

Російські Telegram-канали повідомили, що місцеве населення спершу чуло вибухи.

Фото: росЗМІ

Фото: росЗМІ

Ударні дрони Служби безпеки України у ніч проти 16 березня атакували три нафтопереробні заводи у Самарській області, зокрема, Куйбишевський, Сизранський, Новокуйбишевський. Зазначається, що загалом ці три заводи переробляють за рік близько 25 млн тонн нафти, що становить майже 10% усього перероблення Росії.