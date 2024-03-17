Уночі відбулася масштабна атака дронів на Росію. Горів Слов'янський НПЗ – відео

Один з найбільших нафтопереробних заводів Краснодарського краю потрапив під удар дронів, виникла пожежа

Фото: Слов'янськ Еко

У ніч проти 17 березня безпілотники вдарили по Слов'янському НПЗ (ТОВ "Слов'янськ Еко") в Краснодарському краї Росії. На відео, які з'явилися в соцмережах, видно, як горить ректифікаційна колона підприємства, а один з коментаторів під час одного з вибухів каже: "П'ятий".

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Російський режим підтвердив, що підприємство потрапило під повітряний удар.

"Уночі в районі третьої години ранку кілька БПЛА спробували атакувати Слов'янський НПЗ. Безпілотники були нейтралізовані, проте внаслідок падіння одного з апаратів виникла пожежа. На цей час залучено до гасіння пожежі 83 особи, 25 одиниць техніки", – йдеться у зведенні так званого оперативного штабу Краснодарського краю.

Фото: російські соцмережі

Слов'янський НПЗ – відносно невелике підприємство, його потужність – 4 млн тонн нафти на рік. Завод випускає мазут, суднове паливо, лігроїн (важкий бензин). Нафтопереробний завод, на базі якого створене ТОВ "Слов'янськ Еко", був побудований у 1993 році. Він розташований у місті Слов'янськ-на-Кубані Краснодарського краю і входить до п'ятірки найбільших у регіоні. До складу підприємства входять установки з перероблення нафти, ємності для зберігання сировини, а також власні залізничні колії й естакади для зливу та наливу.

Власниками Слов'янськ Еко є колишній депутат законодавчих зборів Краснодарського краю Роберт Паранянц і його брат Валерій Паранянц.

Росіяни також повідомили про атаку безпілотників у інших регіонах – біля Москви (Домодєдово, Раменське, Ступіно, Калуга), в Бєлгородській області (селище Октябрський), в Ярославській області, в Ростовській області (біля Кам'янська-Шахтинського).

Загалом влада РФ повідомила про збиття 35 БпЛА, скільки долетіло до цілей – невідомо.

Про пошкодження також поки що мало відомо. Бєлгородський губернатор В'ячеслав Гладков повідомив, що біля Октябрського є пошкодження на лініях електро- та газопостачання.

12 березня внаслідок удару дронів на нафтопереробному заводі "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез" у російському місті Кстово (четвертий за потужністю в Росії) вийшла з ладу установка, на яку припадає понад 50% потужності заводу з первинного перероблення.

13 березня Служба безпеки України атакувала дронами три з п'яти найбільших НПЗ Росії – у Кстово, Рязані та Кірішах (Ленінградська область). Також російська влада повідомила про зупинку Новошахтинського НПЗ у Ростовській області. Найбільша шкода була завдана Рязанському НПЗ (третій за величиною в Росії) – він, ймовірно, втратив 70% потужності первинного перероблення нафти.