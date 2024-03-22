Удари по НПЗ Росії та стаття FT. Стефанішина: Ми розуміємо заклики США, але воюємо тим, що є

Віцепрем'єр-міністерка акцентувала на тому, що є "заяви офіційних осіб, що це є абсолютно законні цілі з військового погляду"

Ольга Стефанішина (Фото: Валентина Поліщук/ Liga.net)

Нафтопереробні заводи на території Росії є законними цілями України з військового погляду. Водночас Україна розуміє "заклики американських партнерів", але воює тими спроможностями, які наявні наразі. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина на "Київському Безпековому Форумі", коментуючи статтю про нібито заклики США до України припинити удари по російських НПЗ.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Коментуючи статтю, Стефанішина зауважила, що українська сторона відповіла на такі заклики "досягненням своїх цілей" і "дуже успішними операціями", проведеними на території Росії. Зокрема, вона акцентувала на тому, що є "заяви й інших офіційних осіб, що це є абсолютно законні цілі з військового погляду".

"Ми розуміємо заклики американських партнерів. Водночас ми воюємо тими спроможностями, тими ресурсами та практиками, які наявні у нас сьогодні", — сказала вона.

Урядовиця нагадала, що у лютому 2022 року мала розмову зі штаб-квартирою НАТО, щоб вони звернулися до ООН, оскільки ті спроможні "закрити небо" над Україною, на що їй відповіли, що вона "не розуміє стандартів НАТО".

Стефанішина розповіла, що у розумінні НАТО це означає насамперед знищити інфраструктуру на території Росії, яка дає можливість бомбити українські міста, зокрема заводи, які роблять ракети.

"Ми діємо відповідно до найкращих стандартів НАТО", — додала віцепрем'єрка.

22 березня газета Financial Times, із посиланням на три анонімні джерела, написала, що Сполучені Штати попросили Україну припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, бо це, мовляв, може підвищити світові ціни на нафту і спровокувати "помсту" з боку Росії.

Співрозмовник LIGA.net у Силах оборони заявив, що не може прокоментувати подібну інформацію, але зазначив, що "реальність все покаже".