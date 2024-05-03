Удары внутри России. Кэмерон: Украина имеет право бить предоставленным Британией оружием

Премьер Британии Кэмерон заявил, что страна будет оказывать финансовую помощь "столько, сколько будет необходимо"

Дэвид Кэмерон (Фото: EPA/ Mohammed Badra)

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право использовать оружие, предоставленное страной, для нанесения ударов по целям внутри России, ведь Москва бьет по украинской территории. Также он пообещал 3 млрд фунтов стерлингов (3,5 млрд евро) ежегодной военной помощи Украине в течение "устойчивого периода". Об этом Кэмерон заявил в интервью агентству Reuters.

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"Украина имеет это право. Подобно тому, как Россия наносит удары внутри Украины, вы можете вполне понять, почему Украина испытывает потребность убедиться, что она защищается", – сказал Кэмерон во время пребывания в Киеве.

Кэмерон заявил, что страна будет оказывать финансовую помощь "столько, сколько будет необходимо".

"Мы просто исчерпали все, что могли, по предоставлению оборудования", – подчеркнул он.

Кэмерон приветствовал выделение США новой военной помощи Украине, однако избежал прямого ответа на вопрос, как, по его мнению, возможное переизбрание кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа может повлиять на поддержку Украины Америкой.

"Не нам решать, кого американцы выберут своим президентом – мы будем работать с кем бы это ни было", – сказал Кэмерон.

В ночь на 23 марта на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области вспыхнул пожар и раздавались взрывы. По данным представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, там "произошел инцидент".

Утром 2 апреля беспилотники атаковали предприятие в Елабуге. Собеседник LIGA.net в правоохранительном органе сообщил, что за этими ударами стоит ГУР.

В ночь на 20 апреля СБУ, ГУР и Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины масштабно атаковали беспилотниками восемь российских областей: целью была энергетическая инфраструктура. Под удар БпЛА, в частности, попали НПЗ в Смоленской области.

В ночь на 27 апреля СБУ устроила массированную атаку беспилотников на военный аэродром и два нефтеперерабатывающих завода в Краснодарском крае.

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