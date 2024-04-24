Дроны СБУ ударили по двум НПЗ: Россия недосчиталась 26 000 кубометров топлива – источник

По данным собеседника издания, это произошло в населенных пунктах РФ Ярцево и Родорово Смоленской области

СБУ. Иллюстративное изображение (Фото: СБУ)

После ночи на 24 апреля Роснефть недосчиталась двух баз хранения и перекачки горюче-смазочных материалов, где хранилось 26 000 кубометров российского топлива, – по ним ударили дроны Службы безопасности Украины. Об этом LIGA.net рассказал собеседник в правоохранительном органе.

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По данным собеседника, после мощных взрывов на объектах начался масштабный пожар и эвакуация персонала. Это произошло в населенных пунктах Российской Федерации Ярцево и Родорово Смоленской области.

"СБУ продолжает эффективно уничтожать военную инфраструктуру и логистику, которые обеспечивают топливом российскую армию в Украине. Эти объекты есть и будут оставаться нашими абсолютно законными целями", – отметил собеседник издания.

Утром 24 апреля российские Telegram-каналы сообщали о возгорании нефтехранилища в Воронежской области в результате атаки беспилотников.

В ночь на 20 апреля СБУ, Главное управление разведки Министерства обороны и Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины масштабно атаковали беспилотниками восемь российских областей: целью была энергетическая инфраструктура. Под удар БпЛА, в частности, попали НПЗ в Смоленской области.

12 марта в результате удара дронов на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" в российском городе Кстово (четвертый по мощности в России) вышла из строя установка, на которую приходится более 50% мощности завода по первичной переработке.

13 марта СБУ атаковала дронами три из пяти крупнейших НПЗ России – в Кстове, Рязани и Киришах (Ленинградская область).

15 марта под удар попал небольшой НПЗ "Первый завод" в Калужской области.

В ночь на 23 марта на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области вспыхнул пожар и раздавались взрывы. По данным представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, там "произошел инцидент".

Утром 2 апреля беспилотники атаковали предприятие в Елабуге. Собеседник LIGA.net в правоохранительном органе сообщил, что за этими ударами стоит ГУР.

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