В Воронежской области горит нефтехранилище. Россияне писали об атаке беспилотников – видео

Нефтехранилище (Иллюстративное фото/ресурс оккупантов)

Российские Telegram-каналы сообщают о возгорании нефтехранилища в Воронежской области в результате атаки беспилотников.

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По словам местных, пожар на НПЗ в Воронеже начался после атаки беспилотников. При этом губернатор региона Гусев сообщает, что противовоздушная оборона якобы сбила четыре БпЛА.

Чиновник также заявляет, что "произошло возгорание частного домостроения".

Ранее стало известно, что в ночь на 24 апреля в еще двух областях России были слышны взрывы. В Смоленской области возник пожар на "топливно-энергетических объектах", в Липецкой стало известно о попадании беспилотника по "промышленной зоне".

12 марта 2024 года в результате удара дронов на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" в российском городе Кстово (четвертый по мощности в России) вышла из строя установка, на которую приходится более 50% мощности завода по первичной переработке.

13 марта Служба безопасности Украины атаковала дронами три из пяти крупнейших НПЗ России – в Кстове, Рязани и Киришах (Ленинградская область).

15 марта под удар попал небольшой НПЗ "Первый завод" в Калужской области.

В ночь на 23 марта на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области вспыхнул пожар и раздавались взрывы. По данным представителя Главного управления разведки Минобороны Андрея Юсова, там "произошел инцидент".

Утром 2 апреля беспилотники атаковали предприятие в Елабуге. Собеседник LIGA.net в правоохранительном органе сообщил, что за этими ударами стоит Главное управление разведки Министерства обороны.

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