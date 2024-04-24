У Воронезькій області палає нафтосховище. Росіяни писали про атаку безпілотників – відео

Нафтосховище (Ілюстративне фото/ресурс окупантів)

Російські Telegram-канали повідомляють про займання нафтосховища у Воронезькій області внаслідок атаки безпілотників.

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За словами місцевих, пожежа на НПЗ у Воронежі почалася після атаки безпілотників. Водночас губернатор регіону Гусєв повідомляє, що протиповітряна оборона нібито збила чотири БпЛА.

Чиновник також заявляє, що "сталося загоряння приватного житлового будівництва".

Раніше стало відомо, що у ніч проти 24 квітня у ще двох областях Росії було чути вибухи. У Смоленській області виникла пожежа на "паливно-енергетичних об'єктах", у Липецькій стало відомо про влучання безпілотника по "промисловій зоні".

12 березня 2024 року в результаті удару дронів на нафтопереробному заводі "Лукойл-Ніжнєгороднєфтєоргсінтез" у російському місті Кстово (четвертий за потужністю в Росії) вийшла з ладу установка, на яку припадає понад 50% потужності заводу з первинного перероблювання.

13 березня Служба безпеки України атакувала дронами три з п'яти найбільших НПЗ Росії – у Кстові, Рязані та Кіришах (Ленінградська область).

15 березня під удар потрапив невеликий НПЗ "Перший завод" у Калузькій області.

У ніч проти 23 березня на Новокуйбишевському нафтопереробному заводі у Самарській області спалахнула пожежа та лунали вибухи. За даними представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, там "стався інцидент".

Зранку 2 квітня безпілотники атакували підприємство в Єлабузі. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронному органі повідомив, що за цими ударами стоїть Головне управління розвідки Міністерства оборони.

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