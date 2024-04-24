Вночі Росія вдарила по житловому комплексу у Харкові, зранку лунають вибухи в Одесі

За даними влади Харківської області, окупанти завдали ударів по Шевченківському району міста ракетами С-300

Харків (Ілюстративне фото)

Російські окупаційні війська в ніч проти 24 квітня завдали ракетних ударів по житловому комплексу в Харкові, повідомили мер міста Ігор Терехов та очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Зранку було чути вибухи в Одесі.

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Близько 00:35 стало відомо, що росіяни б'ють по Харкову.

"Цілеспрямований удар по житловому комплексу у Шевченківському районі. Попередньо ракетою С-300", – написав Терехов.

Синєгубов додав, що внаслідок влучання є руйнування цивільної інфраструктури.

Згодом стало відомо, що внаслідок ракетного удару постраждало двоє людей.

"Пошкоджено скління та зовнішнє оздоблення чотирьох багатоквартирних будинки. Постраждали дві людини, стан легкий, надано медичну допомогу на місці", – написав Синєгубов.

Вранці 24 квітня пролунали вибухи в Одесі, повідомив співрозмовник LIGA.net у місті. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.

22 квітня 2024 року окупанти завдали удару по обʼєкту телевізійної інфраструктури у Харкові.

Голова ОВА Синєгубов розповів, що російська армія поцілила по телевежі, загальна висота якої становила 250 м, ракетою Х-59: удар був на висоті близько 140 метрів.

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