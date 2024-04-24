Ночью Россия ударила по жилому комплексу в Харькове, с утра раздаются взрывы в Одессе
Российские оккупационные войска в ночь на 24 апреля нанесли ракетные удары по жилому комплексу в Харькове, сообщили мэр города Игорь Терехов и глава областной военной администрации Олег Синегубов. Утром было слышно взрывы в Одессе.
Около 00:35 стало известно, что россияне бьют по Харькову.
"Целенаправленный удар по жилому комплексу в Шевченковском районе. Предварительно ракетой С-300", – написал Терехов.
Синегубов добавил, что в результате попадания есть разрушение гражданской инфраструктуры.
Впоследствии стало известно, что в результате ракетного удара пострадали два человека.
"Повреждены остекление и наружная отделка четырех многоквартирных домов. Пострадали два человека, состояние легкое, оказана медицинская помощь на месте", – написал Синегубов.
Утром 24 апреля прогремели взрывы в Одессе, сообщил собеседник LIGA.net в городе. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики.
- 22 апреля 2024 года оккупанты нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове.
- Глава ОВА Синегубов рассказал, что российская армия попала по телебашне, общая высота которой составляла 250 м, ракетой Х-59: удар был на высоте около 140 метров.
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