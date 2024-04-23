Россия ударила по телебашне в Харькове ракетой Х-59: в ОВА рассказали детали удара – фото
В результате российского удара по телебашне – в Харькове, а также ближайших населенных пунктах отсутствует сигнал цифрового эфирного вещания. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По данным Синегубова, российская армия попала по телебашне, общая высота которой составляла 250 м, ракетой Х-59: удар был на высоте около 140 метров.
"Повреждены технические помещения. Специалисты анализируют степень повреждения телевизионного оборудования", – рассказал глава ОВА.
Синегубов отметил, что в настоящее время харьковчане могут подсоединить:
→ кабельное;
→ спутниковое ТВ.
Также в регионе продолжают работу радио, Интернет, мобильная связь.
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