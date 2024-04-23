Россия ударила по телебашне в Харькове ракетой Х-59: в ОВА рассказали детали удара – фото

22 апреля оккупанты нанесли удар по объекту телевизионной инфраструктуры в Харькове

Телебашня в Харькове (Фото: Telegram/Олег Синегубов)

В результате российского удара по телебашне – в Харькове, а также ближайших населенных пунктах отсутствует сигнал цифрового эфирного вещания. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По данным Синегубова, российская армия попала по телебашне, общая высота которой составляла 250 м, ракетой Х-59: удар был на высоте около 140 метров.

"Повреждены технические помещения. Специалисты анализируют степень повреждения телевизионного оборудования", – рассказал глава ОВА.

Телебашня в Харькове (Фото: Telegram/Олег Синегубов)

Телебашня в Харькове (Фото: Telegram/Олег Синегубов)

Синегубов отметил, что в настоящее время харьковчане могут подсоединить:

→ кабельное;

→ спутниковое ТВ.

Также в регионе продолжают работу радио, Интернет, мобильная связь.

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17 апреля мэр города Игорь Терехов сообщил, что Харьков рискует стать "вторым Алеппо", если США не согласуют военную помощь Украине на $60 млрд, чтобы страна получила системы противовоздушной обороны, необходимые для отражения российских атак.

20 апреля российская армия ударила по многоэтажке в Волчанске Харьковской области.

Вечером 21 апреля в пригороде Харькова раздался взрыв, 19-летний мужчина получил ранения.

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