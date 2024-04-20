Прямое попадание в многоэтажку: Россия ударила по Волчанску УМПБ Д-30, есть раненые – фото

В результате удара получили ранения женщина и мужчина: обоим пострадавшим 61 год

Волчанск (Фото: Харьковская областная прокуратура)

20 апреля российская армия ударила по многоэтажке в Волчанске Харьковской области, два человека пострадали. Об этом сообщили Харьковская областная прокуратура и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Российские военные совершили обстрелы Волчанска, зафиксировано прямое попадание в девятиэтажный жилой дом. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что враг использовал боеприпасы УМПБ Д-30.

В результате удара получили ранения женщина и мужчина: обоим пострадавшим 61 год. По другим адресам в результате ударов по городу погибли двое мужчин 50 и 84 лет.

Волчанск (Фото: Харьковская областная прокуратура)

Волчанск (Фото: Харьковская областная прокуратура)

28 марта комментируя удар по Харькову, предварительно, этим боеприпасом, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал для LIGA.net , что российская армия сейчас тестирует авиационную бомбу УМПБ Д-30СН в реальных боевых условиях. Эта бомба – аналог американских GLSDB, проект которой Россия забросила в 2010-х годах, однако начала снова в начале полномасштабного вторжения в Украину.

Днем 9 апреля в Харькове прогремели взрывы – РФ ударила авиабомбами по центральной части города.

авиабомбами по центральной части города. Утром 11 апреля Россия 10 раз ударила по Харькову ракетами . В результате атаки была повреждена ТЭЦ, а также полностью разрушена трансформаторная подстанция.

. В результате атаки была повреждена ТЭЦ, а также полностью разрушена трансформаторная подстанция. 15 апреля РФ ударила по учебному заведению на Харьковщине, в результате чего погибли два человека и еще четверо получили ранения.