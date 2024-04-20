Пряме влучання в багатоповерхівку: Росія вдарила по Вовчанську УМПБ Д-30, є поранені – фото

Вовчанськ (Фото: Харківська обласна прокуратура)

20 квітня російська армія вдарила по багатоповерхівці у Вовчанську Харківської області, наразі двоє людей постраждали. Про це повідомили Харківська обласна прокуратура та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Російські військові здійснили обстріли Вовчанська, зафіксовано пряме влучання у девʼятиповерховий житловий будинок. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог використовував боєприпаси УМПБ Д-30.

Внаслідок удару отримали поранення жінка та чоловік: обом постраждалим 61 рік. За іншими адресами внаслідок ударів по місту загинули двоє чоловіків 50 та 84 років.

Вовчанськ (Фото: Харківська обласна прокуратура)

Вовчанськ (Фото: Харківська обласна прокуратура)

28 березня, коментуючи удар по Харкову, попередньо, цим боєприпасом, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів для LIGA.net, що російська армія зараз тестує авіаційну бомбу УМПБ Д-30СН у реальних бойових умовах. Ця бомба – аналог американських GLSDB, проєкт якої Росія закинула у 2010-х роках, однак розпочала знову на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Удень 9 квітня у Харкові пролунали вибухи – РФ вдарила авіабомбами по центральній частині міста.

Зранку 11 квітня Росія 10 разів ударила по Харкову ракетами. Внаслідок атаки було пошкоджено ТЕЦ, а також повністю зруйнована трансформаторна підстанція.

15 квітня РФ вдарила по закладу освіти на Харківщині, внаслідок чого загинули двоє людей та ще четверо зазнали поранень.

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