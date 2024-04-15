Російська армія вдарила по закладу освіти на Харківщині. Є жертви

Скидання КАБу (Ілюстративне фото - сайт окупантів)

Російська армія вдарила по закладу освіти на Харківщині, внаслідок чого загинули дві людини та ще четверо зазнали поранень. Про це повідомив очільник місцевої обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Як зазначив глава ОВА, обстріл стався близько 14:00.

Російські війська здійснили обстріл керованою авіабомбою села Лук‘янці Липецької громади Харківського району.

Синєгубов повідомив, що влучання було в заклад освіти.

Унаслідок обстрілу на місці загинули двоє чоловіків 63 і 65 років. Також поранені чотири людини: дві жінки віком 63 та 66 і двоє чоловіків 38 та 65 років.

Постраждалі госпіталізовані до медичного закладу з вибуховими травмами й осколковими пораненнями, додав глава ОВА.

У ніч проти 7 квітня росіяни скинули керовану авіабомбу на Куп'янськ. Унаслідок бомбардування загинула місцева мешканка.

Удень 9 квітня у Харкові пролунали вибухи – РФ вдарила авіабомбами по центральній частині міста.

Зранку 11 квітня Росія 10 разів ударила по Харкову ракетами. Внаслідок атаки було пошкоджено ТЕЦ, а також повністю зруйнована трансформаторна підстанція.

Увечері 13 квітня російська армія завдала удару по селу Веселе Липецької громади Харківської області, внаслідок чого загинули двоє людей.

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