Росія вдарила КАБами по селу у Харківській області: вбила двох людей – фото

Фото: Харківська обласна військова адміністрація

Увечері 13 квітня російська окупаційна армія завдала повітряного удару по селу Веселе Липецької громади Харківської області, внаслідок чого загинули двоє людей. Про це повідомив очільник місцевої обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, обстріл стався близько 21:00.

Унаслідок атаки було повністю зруйновано приватний будинок, з-під завалів дістали тіла 61-річної жінки та 68-річного чоловіка.

Синєгубов додав, що удар ворог завдав керованими авіаційними бомбами.

Раніше місцева влада повідомляла, що опівночі росіяни вдарили двома "шахедами" по Харкову. Ціль – критична інфраструктура.

Фото: ХОВА

У ніч проти 7 квітня росіяни скинули керовану авіабомбу на Куп'янськ. Унаслідок бомбардування загинула місцева мешканка.

Вдень 9 квітня у Харкові пролунали вибухи – РФ вдарила авіабомбами по центральній частині міста.

Зранку 11 квітня Росія 10 разів ударила по Харкову ракетами. Внаслідок атаки було пошкоджено ТЕЦ, яка живить місто, а також повністю зруйнована трансформаторна підстанція.

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