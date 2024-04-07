У Куп'янську російська бомба впала на чотириповерховий будинок: загинула жінка – фото руйнувань
У ніч проти 7 квітня росіяни скинули керовану авіабомбу на місто Куп'янськ у Харківській області. Внаслідок бомбардування загинула місцева мешканка, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
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"Внаслідок удару стались руйнації у чотириповерховому житловому будинку. Під завалами у квартирі на четвертому поверсі багатоповерхівки загинула жінка", – йдеться в повідомленні рятувальників.
Голова обласної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що жінці було 85 років.
Будинок, де вона мешкала, зазнав значних руйнувань, свідчать опубліковані ДСНС фото.
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