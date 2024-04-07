В Купянске российская бомба упала на четырехэтажный дом: погибла женщина – фото разрушений
В ночь на 7 апреля россияне сбросили управляемую авиабомбу на город Купянск в Харьковской области. В результате бомбардировки погибла местная жительница, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
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"В результате удара произошли разрушения в четырехэтажном жилом доме. Под завалами в квартире на четвертом этаже многоэтажки погибла женщина", — говорится в сообщении спасателей.
Глава областной администрации Олег Синегубов сообщил, что женщине было 85 лет.
Дом, где она жила, сильно поврежден, свидетельствуют опубликованные ГСЧС фото.
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