Россия ударила УАБами по селу в Харьковской области: убила двух человек – фото

Фото: Харьковская областная военная администрация

Вечером 13 апреля российская оккупационная армия нанесла воздушный удар по селу Веселое Липецкой общины Харьковской области, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщил глава местной областной военной администрации Олег Синегубов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, обстрел произошел около 21:00.

В результате атаки был полностью разрушен частный дом, из-под завалов извлечены тела 61-летней женщины и 68-летнего мужчины.

Синегубов добавил, что удар враг нанес управляемыми авиационными бомбами.

Ранее местные власти сообщали, что в полночь россияне ударили двумя "шахедами" по Харькову. Цель – критическая инфраструктура.

Фото: ХОВА

В ночь на 7 апреля россияне сбросили управляемую авиабомбу на Купянск. В результате бомбардировки погибла местная жительница.

Днем 9 апреля в Харькове раздались взрывы – РФ ударила авиабомбами по центральной части города.

Утром 11 апреля Россия 10 раз ударила по Харькову ракетами. В результате атаки была повреждена ТЭЦ, питающая город, а также полностью разрушена трансформаторная подстанция.

Читайте также: Харьков готовит план отказа от централизованного отопления после разрушения ТЭЦ – Терехов