Росія вгатила двома "шахедами" по Харкову. Сили оборони збили 10 безпілотників

Росія щонайменше двома дронами вдарила по критичній інфраструктурі Харкова, заявили у місцевій владі

Полювання на шахеди (Фото: Анатолій Штефан)

У ніч проти 14 квітня російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе типу Shahed, українські військові збили 10 дронів, утім, були прильоти по Харкову. Про це повідомили командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук та очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, дрони вилетіли у бік Харківської області, окупанти запустили їх з боку Бєлгородщини. Опівночі міський голова Ігор Терехов повідомляв, що місто перебуває під атакою "шахедів".

Усі 10 ворожих безпілотників Сили оборони збили у небі над Харківщиною.

Водночас Синєгубов заявив, що Росія завдала щонайменше два дронові удари по Харкову. Ціль, за його словами, – критична інфраструктура.

Окрім того, загарбники атакували чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з окупованої Донеччини.

У ніч проти 7 квітня росіяни скинули керовану авіабомбу на Куп'янськ. Унаслідок бомбардування загинула місцева мешканка.

Вдень 9 квітня у Харкові пролунали вибухи – РФ вдарила авіабомбами по центральній частині міста.

Зранку 11 квітня Росія 10 разів ударила по Харкову ракетами. Внаслідок атаки було пошкоджено ТЕЦ, яка живить місто, а також повністю зруйнована трансформаторна підстанція.

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