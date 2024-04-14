Россия ударила двумя "шахедами" по Харькову. Силы обороны сбили 10 беспилотников

Россия по меньшей мере двумя дронами ударила по критической инфраструктуре Харькова, заявили в местных властях

Охота на шахеды (Фото: Анатолий Штефан)

В ночь на 14 апреля российские оккупационные войска атаковали Украину дронами-камикадзе типа Shahed, украинские военные сбили 10 дронов, однако были прилеты по Харькову. Об этом сообщили командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По его словам, дроны вылетели в сторону Харьковской области, оккупанты запустили их со стороны Белгородской. В полночь городской голова Игорь Терехов сообщал, что город находится под атакой "шахедов".

Все 10 вражеских беспилотников Силы обороны сбили на небе над Харьковской областью.

В то же время Синегубов заявил, что Россия нанесла по меньшей мере два дроновых удара по Харькову. Цель, по его словам, – критическая инфраструктура.

Кроме того, захватчики атаковали четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из оккупированной Донбасса.

В ночь на 7 апреля россияне сбросили управляемую авиабомбу на Купянск. В результате бомбардировки погибла местная жительница.

Днем 9 апреля в Харькове раздались взрывы – РФ ударила авиабомбами по центральной части города.

Утром 11 апреля Россия 10 раз ударила по Харькову ракетами. В результате атаки была повреждена ТЭЦ, питающая город, а также полностью разрушена трансформаторная подстанция.

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